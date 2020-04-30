Antalya Ticaret Borsası'ndan yardım paketi desteği

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, içinde kuru yiyecek ve yemeklik gıda bulunan bin 290 paket hazırladıklarını bildirdi. TOBB’un katkılarıyla hazırlanan ramazan paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti.

''Her yıl üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız Ramazan paketlerini bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yardımların tek elden dağıtılması amacıyla Antalya Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ve Antalya Büyükşehir Belediyemize teslim ettik. Valilik ve Belediye aracılığıyla bin 290 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.''

Ramazan ayında dayanışmanın önemini vurgulayan Bülbül, ''Daha çok dayanışmaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Borsa olarak bu zor dönemde halkımızın yanındayız'' dedi.