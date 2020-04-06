Antalya TSO 138 yaşında

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, 3 Nisan ATSO'nun 138. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kuruluş yıldönümünü bu yıl ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisinden dolayı buruk bir duygu ile karşıladıklarını belirtti. Bugün gündemin çok farklı olduğunu, dünya, ülke ve kent ekonomilerini derinden sarsan ve bugüne kadar tecrübe edilemeyen bir durumla karşı karşıya bulunulduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, mesajında şunları kaydetti.

''Son dönemde, önceliğimiz sağlık olmak üzere ATSO olarak gündemimizin temel maddesi üyelerimizin işlerini ve yarattıkları istihdamı korumaktır. Bunun için yönetim kurulumuzla ve meslek komitelerimizle yoğun bir çalışma trafiği yürütüyor, üyelerimizin taleplerini ilgili makamlara iletmek üzere adeta mekik dokuyoruz. Zorlukların üstesinden el birliği ve dayanışma ile geleceğiz.''

Davut Çetin, ATSO'nun geride bıraktığı 138 yılda birçok tarihi olaya, Kurtuluş Savaşına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının sancılı dönemlerine, Dünya Savaşlarına, salgınlara, afetlere, ekonomik krizlere ve Antalya’nın bugünlere gelmesine tanıklık etmiş büyük bir kurum olduğunu vurguladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin,''Odamız, kurulduğu günden bugüne kent ekonomisinin ve sosyal hayatının tüm zor dönemlere rağmen geliştiğine, büyüdüğüne şahitlik etmiştir. Bununla beraber kentin köklü bir kurumu olarak her zaman sorumluluk almış, katkı koymuş, bir sayfiye kasabası görünümündeki Antalya’nın yıllar içerisinde turizmi ve tarımı ile lokomotif, sanayisi ile fark yaratan bir destinasyon haline dönüşmesinde aktif rol oynamıştır'' dedi.