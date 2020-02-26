Antalya Turizm Fuarı 26 Ekim'de açılacak

26 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

GMT Fuarcılık Şirketi Sahibi Selçuk Meral yaptığı açıklamada, Antalya Turizm Fuarı'nın 2020 hedefinin iki katına çıkarmak olduğunu belirtti. Geçen yıl yaklaşık bin yabancı seyahat acentesini Türk profesyonelleriyle buluşturduklarını ifade eden Meral, bu yıl bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Selçuk Meral, şöyle devam etti.

''Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde ANFAŞ) gerçekleşecek olan Antalya Turizm Fuarı ikinci yılında da Türk turizm endüstrisinin paydaşları ile yurt dışından acenteleri buluşturmaya ve güçlü bir sinerji yaratmaya devam edecek. Bu yıl ki mottomuzu, “Move Your Tourism’ olarak belirledik. Turizmin Kalbi- Antalya Turizm Fuarı’na katılmak için birçok neden var. Bu fuara katılarak heyecanlı, mutlu ve umutlu olacaksınız. Çünkü iş ve fikir üretmek için bir Türkiye salonunda hiç görmediğiniz kadar çok yabancı seyahat acentesi ve profesyonel iş çözüm ortakları bulabileceksiniz.''

Selçuk Meral, turizm işletmecilerinin hem kendi tesislerini hem de bölgelerinizin hizmetlerini sunabileceklerini ve yeni sezon hazırlıklarını yapabileceklerini kaydetti.