Antalya, Türk-Arap Odası'na tanıtıldı

16 Eylül 2019

DÜNYA/ANTALYA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetin Kurulu Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; Mısır Ticaret Odalar Federasyonu Başkanı Ebrahim Al Araby, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Khalid Hanafy ile Türk-Arap Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Gerçekleşen ziyarette konuşma yapan Davut Çetin, konuklara odanın çalışmaları, Antalya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.Türk-Arap Odası yönetimini Antalya'da konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Davut Çetin, "Türk-Arap Odası, geçmişe uzanan güçlü bağlarımızın ekonomik iş birlikleri ve dostluklarla güçlenmesine vesile olmaktadır. Bu yapının kurulmasına öncülük eden TOBB ve Arap Odalar Birliği başkanlarının nezdinde katkı koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yönetim kurulu toplantısının kentimizde düzenlenmiş olması da bizleri çok mutlu etmiştir. Antalya'ya ve odamıza hoş geldiniz" dedi.

2018'de mal ticareti hacmi 45 milyar dolara ulaştı

Arap Ticaret Odası'nın Irak ve Suriye'den Yemen'e, Somali, Fas ve Moritanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığına ve Arap ülkeleri ile güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapan Çetin, "Arap ülkeleriyle ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz son derece önemlidir. Türkiye, Arap dünyası ile ekonomik ve kültürel iş birliği için önemli adımlar atmıştır. Geçen yıl sadece mal ticareti hacmimiz 45 milyar dolara ulaşmıştır. Mal ihracatına turizm, müteahhitlik hizmetleri, konut alımları eklendiğinde Arap ülkeleriyle ekonomik iş birliğimiz daha önemli bir boyutadır. Elbette halen olması gereken yerde olduğumuzu da söyleyemeyiz. Son yıllarda birçok Arap ülkesi ekonomik, sosyal, siyasi zorluklar yaşamıştır. Bu sorunların çözülmesini, bölgede barış, istikrar, demokrasi ve kalkınmanın güçlenmesini arzu ediyoruz. Odalar olarak bu konularda ülkelerimize ve bölgemize katkı yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"ATSO olarak 45 binin üzerinde üyemiz var"

ATSO ve Türkiye'deki odaların yapıları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Çetin, şöyle devam etti: "Odamız, 137 yıla uzanan tarihi ile ülkemizin en köklü odalarından birisidir. Her sektörden 45 binin üzerinde üyemiz bulunmaktadır. Türkiye'de ticaret ve sanayi odalarının yönetim kademeleri son derece demokratik süreçlerle oluşur. Öncelikle her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer, bu temsilciler de demokratik süreçler sonucunda meclisi ve yönetim kurulunu oluştururlar. Dolayısıyla biz ATSO Yönetim Kurulu olarak her sektörden 45 binin üzerindeki üyemizin bize yüklediği sorumlulukla kent ekonomisini geliştirmek, sektör sorunlarına çözüm üretmek üzere çalışıyoruz. ATSO olarak kent ekonomisine değer katan, lokomotiflik görevi gören birçok kurum ve kuruluşta kurucu üye olarak yer alıyoruz. ATSO olarak; dijitalleşme, endüstri 4.0, e-ticaret, e-ihracat ve akıllı kent konularında çalışmalar yapıyoruz. İnovasyon merkezimiz ile genç girişimcilere ve araştırmacılara destek oluyoruz. Oda olarak ayrıca kentimize yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel alanda da katkı koymaya gayret ediyoruz."

"5 ülkeden 28 oda, borsa ve birlik ile iş birliği içindeyiz"

Türkiye'deki en güçlü uluslararası networke sahip odalardan birisi olduklarını söyleyen Davut Çetin, "Aralarında Kahire Ticaret Odası, Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği'nin de bulunduğu 25 ülkeden 28 oda, borsa ve birlik ile iş birliği protokolü imzalamış durumdayız. Sektörel ihracat kümeleri çalışmamız kapsamında birçok Arap ülkesiyle iş birliği başlattık. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda Tunus ve Cezayir Ticaret ve Sanayi Odaları ile yoğun iş birliği içerisinde çalıştık. Antalyalı iş insanları Tunus ve Cezayir pazarını tanıdı" dedi. Çalışmalarının yeni ticari ilişkiler ile meyvelerini verdiğini vurgulayan Çetin, "Bu proje, örnek uygulama olarak Türkiye'deki diğer odalar ile de paylaşıldı. Önümüzdeki süreçte bu örnek iş birliğini daha fazla Arap ülkesi ile de hayata geçirmek isteriz. Ayrıca geçmiş yıllarda kurumlar arası bilgi alışverişi kapsamında Marakeş ve Kazablanka Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odalarına, yönetim kurulu olarak ziyaretlerde bulunduk, iletişimimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türk-Arap Odası faaliyetleri kapsamında başarılı çalışmaları çok daha farklı bir noktaya taşıyacaklarına inandıklarını belirten Çetin, "Tüm Arap ülkeleri ile de hem dostluğumuzu hem de ticari ilişkilerimizi daha da geliştirme imkanı bulacağız. Bu platformun önümüzdeki süreçte çok uluslu ortaklıklara, güçlü teknoloji yatırımlarına vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.