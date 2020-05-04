Antalya uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor

04 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart ve Nisan ayı Meclis toplantısı salgın nedeniyle video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Salgının tüm sektörleri etkilediğini belirten ATB Başkanı Ali Çandır, 2020 yılı için beklentilerin tamamen geçersiz kaldığını kaydetti.

Koronavirüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten Çandır, tarım sektörünün dijitalleşmeye ayak uydurmasının zorunluluk olduğunu ve tarımın 'Stratejik sektör' ilan edilmesini istedi. Ali Çandır, şöyle devam etti.

''Salgın döneminde dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğu ortaya çıktı. Tarım tedarikinden üretimine ve işlemesinden lojistiğine kadar tam bir stratejik değer zinciridir. İhmal edilen tarım yeniden keşfediliyor. Tarımın stratejik sektör olarak kabul edip, korumaya alınması gerektiğini ortaya çıktı. Bir an önce tarımı, tam bir değer zinciri olarak görüp stratejik sektör statüsünde koruma altına almalıyız ve pozitif ayrımcılık yapmalıyız.''

-Uçak kargo ve kornavirüs tazminatı

Tarımın sorunları ve çözümü için rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklara ve bölge milletvekillerine ilettiklerini anlatan Çandır, çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çandır, şöyle devam etti.

'' Hazırladığımız raporda talep ve önerilerimiz karşılık buldu. Henüz bulmayan taleplerimizi takip ediyoruz. Üretim sezonu öncesi çeşitli girdilerin devlet tarafından üreticilere hibe edilmesi önerimiz vardı. Bu konuda çeşitli ürünlerin tohumlarının 21 ilde dağıtımı metodu izlendi. Ancak kentimizi yakından ilgilendiren fide ve diğer girdilerin üreticilere hibe edilmesi için talebimizin takipçisi olacağız. Kesme çiçek sektörü için 'Koronavirüs Tazminatı talep etmiştik. Henüz olumlu bir sonuç alamadık. 2019 yılı süt primi desteklerinin acilen ödenmesini talep ettik. Talebimiz gerçekleşti. Ancak artan yem fiyatları nedeniyle sektörel zorluklar devam ediyor.''

Ali Çandır, ürünlerin nakliyesinde şoförlerin vize işlemlerinin önceliklendirilmesi ve tampon bölge taleplerinin karşılık bulduğunu ifade ederek, ''Uçak kargo fiyatlarının düşürülmesi ve sektörümüzün mücbir sebep kapsamına alınması gibi taleplerimizin de takipçisi olmaya devam edeceğiz'' dedi.