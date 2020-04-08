Antalya Valisi Karaloğlu, yardım çağrısında bulundu

08 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Vali Münir Karaloğlu, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde Vefa Sosyal Destek Grupları'nca 2500 ve hayırsever Nergis Cömertoğlu'nun bağışladığı 7500 kolinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolilerinin paketlenmesine yardım etti. Hayırseverlerden ayni yardım beklediklerini belirten Vali Karaloğlu, şunları kaydetti.

''Dünyanın, Türkiye’nin ve şehrimizin mücadele ettiği büyük bir Koronavirüs (Kovid-19) salgını var. 19 ilçede vefa sosyal destek grupları aktif olarak vatandaşlara hizmet veriyor. İçişleri bakanlığı genelgesi ile Antalya'da da Vefa sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Bunlar, evinden çıkamayan özellikle yalnız yasayan büyüklerimiz, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızla ilgili onların ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak, gidermek üzere faaliyete başladı.''

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Antalya’da 38 bin kişiye biner lira yardım dağıtıldığını anlatan Karaloğlu, ''Vatandaşlarımızın elbette ki gıda yardımına ihtiyacı da var. İlçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen hafta ilave kaynaklar aktarıldı. İlçelerimizde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor'' dedi.

-Telefonla başvurun

İhtiyaç sahibi vatandaşların Sosyal Yardımlaşma Vakıflarını telefonla aramaları gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle devam etti.

''İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın sorunu giderilecek ve İl ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını vatandaşlarımız telefonla arasın. Hiç kimse vakıfların önüne gelmesin. Kaymakamlıklarımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız vatandaşımızın ihtiyacını gidermeye çalışacak. Yardım kolilerimiz de bu şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılacak.''

Valilik olarak bağışları kabul etmeye devam edeceklerini ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti.

''Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye’m' kampanyasına da Antalya’dan çok ciddi destek var. İş insanlarımız bu kampanyaya destek veriyorlar. Vatandaşlarımız da destek oluyorlar. Vatandaşlarımızdan, Antalya’daki ihtiyaç sahiplerine aynî yardımda bulunmak istiyorum diyen olursa valilik olarak bu bağışları kabul edeceğiz.''