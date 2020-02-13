Antalya yat sektörünün sevilen ismi Yalçınkaya yaşamını kaybetti
Antalya Serbest Bölgesi'nde yat sektörünün gelişiminde önemli katkıları bulunan Antalya Serbest Bölge iş İnsanları Derneği (ASBİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Teoman Yalçınkaya yaşamını yitirdi.
Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan Ahmet Tolga Vural Tersanesi Yöneticisi 58 yaşında 1 çocuk babası Ertuğrul Teoman Yalçınkaya, 8 aydır an kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu.
Yat üretim sektörü ve Antalya Serbest Bölgesinin sevilen ismi Yalçınkaya amansız hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaybetti.
Ertuğral Teoman Yalçınkaya'nın cenazesi yarın (14 Şubat Cuma) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgundan alınarak Lüleburgaz'da defnedilecek.