'Antalya yeni bir başarı hikayesi yakalamalı'

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) düzenlediği toplantıya video konferans sistemiyle katıldı.

İnsanlığın bilmediği bir virüsle karşı karşıya kaldığını, koronavirüs salgını sonrasını görebilecek durumda olmadığını belirten Çandır, ''Ancak koronavirüs ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Koronavirüs sadece insanları değil, ülkeleri, bölgeleri, işletmeleri de test eden bir virüs oldu. Koronavirüs salgınından herkes gücü oranında etkilenecek'' dedi.

Antalya yeni başarı hikayesi yakalamalı

Antalya’nın 1970’li yıllarda avantajlı bir il olduğunu, ancak sonra bu avantajını yitirmeye başladığını anlatan Çandır, 1970-2002 yılları arasında yüzde 8’lik tarımsal büyüme performansı gösteren Antalya’nın 2003-2019 yılları arasında tarımsal büyümesinin yüzde 3.4’te kaldığına dikkat çekti.

Antalya’nın 1980’li yıllarda turizm ve 1990’lı yıllarda örtüaltı tarımla iki ayrı başarı hikayesi yazdığını anlatan Çandır, ''Antalya'nın yeni başarı hikayelerine ihtiyacı var'' diye konuştu. Ali Çandır, şöyle devam etti.

''Uluslararası ilişkilerde yaşanan krizler hariç Antalya kriz dönemlerinden avantajlı çıktı. Antalya güçlü potansiyele sahip bir il ve bunu mutlaka değerlendirmeli. Tarım hak ettiği yatırımı alamadı. Tarımda ihracatçı bir ülkeyiz ancak bu karşı ülkelerin boşluğunu dolduran bir yapıdadır. Bundan kurtulabilmek için pazar çeşitliliği yaratmamız hem de sezonu uzatmamız gerekiyor. Yaz ve kış mevsimlerini düşünerek bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor.''

Her ne kadar toprak zengini gibi görünsek de Antalya’da tarım alanlarının çok da geniş olmadığını bildiren Çandır, “Yüzölçümünün yüzde 21’i tarım toprağı iken yapılaşma ve başka sebeplerle ilimizin tarım toprağı yüzde 17’ye düştü. Tarım topraklarımız azalıyor” dedi.

Antalya avantajını kaybediyor

Antalya'nın örtü altı tarımda yüzde 37’lik payla lider olduğunu belirten Ali Çandır, jeotermal seraların artması ve devlet desteğiyle birlikte Antalya’nın bu avantajını kaybetmeye başladığını söyledi. Çandır, şunları kaydetti.

'''İklimsel koşullardan elde ettiğimiz avantajımız yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Bu nedenle ürün desenini değiştirmemiz gerekiyor. Yükte hafif pahada ağır ürünlere doğru tarımımızı evirmemiz gerekiyor. Tarımın önemli bir dönüşüme ihtiyacı var.''