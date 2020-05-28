Antalya ''yeni normal''e hazırlanıyor

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), koronavirüs salgınının Antalya ekonomisine etkilerini tespit etmek ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası hazırlamak amacıyla iş insanları dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat, hizmet ve sanayi sektör temsilcileriyle yol haritası hazırlıyor.

ATSO tarafından her sektör için ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, koronavirüs salgınının sektörlere ve Antalya ekonomisine etkileri, yarattığı sorunlar için çözüm önerileri alınıyor.

Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinin moderatör olduğu toplantılarda TUİK verileri ile iyimser ve kötümser senaryolara göre oluşturulan modeller sektör temsilcileri arasında tartışılıyor.

ATSO tarafından hazırlanacak konular rapor haline getirilecek, iyi ve kötü senaryolara göre koronavirüs salgınının Antalya ekonomisine etkileri ve tüm sektörler için önerilen yol haritaları kamuoyu ile paylaşılacak.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, Dünya’nın, bugüne kadar hiç tecrübe etmediği bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Çetin, şunları kaydetti.

''Bir virüs dünyayı yerinden sarstı, insanları evlerine hapsetti, ekonomileri durdurdu. Bundan sonra hayatımızda birçok şey değişecek. Pandemi sonrası için ‘yeni bir normal’ ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Oluşacak yeni normale hem sosyal hayat olarak hem de sektörlerimizle hazır olmalıyız. Hazırlanacak raporda iyimser ve kötümser senaryolara göre değerlendirme olacak. Yol haritasını oluşturmak üzere Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri ile bir çalışma başlattık. İyimser ve kötümser senaryolara göre halen yaşanmakta olan ve bir süre daha yaşanacak daralmanın özellikle turizm ekseninde ekonomimize etkilerinin ne olacağını tahmin edeceğiz ve tüm sektörler için yol haritaları oluşturacağız.''

Toplantıların çok verimli geçtiğini, katılımcıların son derece değerli tespit ve önerilerde bulunduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti.

''Antalya’da son derece etkili ve fark yaratabilen sivil toplum kuruluşlarımız var. Birlikte iş yapma kültürümüz en büyük gücümüz. Bu güçlü yönümüzü pandemi krizini geride bırakmak için iyi kullanmak zorundayız. Ortak akılla zenginleştirdiğimiz raporu hem kamuoyu ile hem de ilgili Bakanlıklar ve TOBB ile paylaşacağız. Çok zor bir süreçteyiz. Bu günler de geçecek. Bu süreci en az kayıpla atlatma derdindeyiz. Ancak pandemi sonrası için de kendimizi, sektörlerimizi hazırlamak zorundayız. Bu süreci doğru adımlarla geride bırakabilir, turizmimizle, sanayimizle, tarım sektörümüzle, kentleşmemizle ‘yeni normal’e iyi hazırlanabilirsek, Antalya orta ve uzun vadede bugünkü kayıplarını fazlası ile geri alacaktır.''