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Antalya'da 1025 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde 1025 kınalı keklik doğaya salındı.

Antalya'da 1025 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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Antalya'da 1025 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde 1025 kınalı keklik doğaya salındı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Korkuteli Şefliği yetkililerince iki ilçenin 40 mahallesinde doğaya bırakıldı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu, kekliklerin neslinin korunması için yürütülen çalışmaların ise süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Antalya

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