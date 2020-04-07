Antalya'da 20 bine yakın şirket kısa çalışma desteğinden yararlanmak istiyor

07 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

İş-Kur Antalya Bölge Müdürü Veli Tekkanat, Antalya'da Kısa Çalışma desteğinden yararlanmak isteyen firma başvurularının 20 bine yaklaştığını bildirdi.

İşyerlerinde, fabrika ve tesislerinde istihdamı korumayı amaçlayan şirketlerin Kısa çalışma desteklerinden yararlanmak için başvurularını elektronik posta ile aldıklarını ifade eden Tekkanat, ''Koronavirüs nedeniyle müdürlüğümüzde çalışanların çoğu işleri evinden yapıyor. Gece bile evrak imzalıyorum. Şu ana kadar 2 bine yakın başvuru var. Ancak, bunlar arasında 2-3 hatta 4 kez mail atan bile var. Mükerrer olanları ayıklıyoruz'' dedi.

Tekkanat, başvuru sayılarının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin de istihdamı korumak için kısa çalışma desteğinden yararlanmak isteyen üyelerin arttığını söyledi.

Hiç bir işletmenin işçi çıkarmaktan yana olamayacağını ifade eden Çetin, şunları kaydetti.

''Bütün destekler işletmelerimizde istihdamı korumaya yönelik. Verilecek olan her destek çalışanları korumaya yönelik. Hiçbir işletme, şirket isteyerek işçi çıkarmaz. Bizim tek derdimiz istihdamı devam ettirmek.''