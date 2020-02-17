-Antalya'da akıllı tarım ve akıllı turizm köyleri kurulmalı

17 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Vodafone ve Akbank’ın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 6. etabı Antalya'da gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, ATSO olarak üyelerine yönelik dijitalleşme ve markalaşma eğitim-danışmanlık hizmeti, e-ticaret, e-ihracat eğitim ve danışmanlık hizmeti projeleri başlattıklarını anımsattı.

Türkiye'de 1.9 milyona yakın kayıtlı işyeri sayısı bulunduğunu belirten Çetin, bu işyerlerinin yüzde 87’sinin mikro işletme olduğunu kaydetti. Türkiye’de işyerlerinin ezici çoğunluğunun küçük işletme veya esnaftan oluştuğuna dikkat çeken Çetin, şöyle devam etti.

'' TUİK'in son verisine göre internet üzerinden satış yapan girişim oranı halen yüzde 11 civarında dolaşıyor. Deloitte TÜSİAD raporuna göre e-ticaretimiz 2018’de 60 milyar liraya çıktı. E-perakendede ancak 31 milyar liraya, oran olarak yüzde 5’lere geldik. E-ihracatımız 2018’de 358 milyon dolar olmuş. Gelişme var ama halen yolun başındayız. ''

Ülkede endüstri 4.0 düzeyinde birçok işletme bulunduğunu ancak imalat sanayinin ortalama düzeyinin endüstri 2 veya 2.5 olduğunu anlatan Davut Çetin, ''Ticaret kültürümüz ise halen endüstri 2.0’a bile gelmedi. ATSO olarak Antalya 4.0 sloganını 2018’de tanıttık. Ülke olarak Türkiye 4.0’ı konuşmamız gerekirken, maalesef çok başka sorunlar, üzücü olaylar ve gündemlerle doluyuz'' dedi.

TOBB ve TSO olarak, dijitalleşme ve e-ticarette ısrar ettiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti.

''Dijitalleşme ve e-ticaret esnaf dostudur, KOBİ dostudur. E-ticaret, köylünün, çiftçinin, el işi yapan ev kadınının dostudur. E-ticaret sayesinde herkes üretici ve tüccar olma imkanına sahiptir. Evinde halı dokuyan dijital dünyada, caddede mağazası olan fijital dünyada yer almalıdır. Dijitalleşme ve e-ticareti sadece pazarlamayla değil, üretimi ve markalaşmayı destekleyecek biçimde ele almalıyız.''

-Akıllı tarım ve akıllı turizm köyleri kurulmalı

Antalya olarak turizmde rekorlar kırdıklarını anımsatan Çetin, ''Rekorlar kırıyoruz ama bir giyim markası yaratamıyoruz. Döşemealtı halısı gibi bir değerimiz var, kayboluyor. Tarımda yerel ürünleri geliştiremiyoruz. Örnek köy ve örnek esnaf projeleri yapmalıyız. Hep birlikte dijital köy, dijital cadde ve dijital esnaf projelerini ülkeye yaymamız gerekiyor. Dijital kültürü geliştirmek için teknoloji fuarları düzenlemeliyiz. Şehir merkezlerinde kültür merkezi gibi teknoloji merkezleri kurulmalıdır. Antalya’da akıllı tarım ve turizm köyü projesi yapılabilir'' diye konuştu.

TOBB E-ticaret Sektörü Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir de, TOBB olarak digital ticaret, e-ticaret ve e-ihracat gibi çok iyi projelere imza attıklarını söyledi. Antalya'nın İstanbul'dan sonra en farkındalık yaratan ilin Antalya olduğunu ifade eden Özdemir, ''Antalya'da e-ticaret ve e-ihracat yapan bir çok şirketimiz var. TOBB olarak Türkiye'de E-ihracat ve e-ticarette seferberlik başlattık'' dedi.

Vodafon Kobi Satış Müdürü Yusuf Aysal ise teknolojinin her geçen gün hızla geliştiğini ve yayıldığını belirtti. Vodafon'un sadece telekominikasyon şirketi olmadığını anlatan Aysal, şöyle devam etti.

''Vodafon olarak KOBİ'lerimize teknoloji danışmanlığı yapıyoruz. KOBİ'ler bu ülkenin can damarı. 6 milyon insan KOBİ'lerde istihdam ediliyor. Ekonomi demek KOBİ demek. Türkiye'de istihdamın yüzde 75'i KOBİ'lerde istihdam ediliyor. Ülkenin kalkınması gelişmesi için KOBİ'lerin dijitalleşmesi çok önemli.''