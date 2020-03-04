Antalya'da Etik Üye Belgeli İşletme sayısı artıyor

04 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017'de başlatılan 'Etik Üye' projesine katılan işletme sayısının arttığını bildirdi. Etik Üye uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti.

''Türkiye'de bir ilke imza atarak, ATSO tarafından belirlenmiş etik üyelik şartlarına uyacağını beyan eden işletmelere "Etik İşletme Belgesi" veriliyor. Antalya, Türkiye'nin Dünya'ya açılan vitrinidir. Antalya, yerel halkının yanı sıra milyonlarca turiste hizmet veriyor. Bir turistin karşılaştığı bir olumsuzluk sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin imajına da zarar veriyor. Ticarette etik duyarlılık bilinci her zaman gündemimizde oldu. Kurallı ticaret ve etik duyarlılık bilincinin tüm ticari hayata etkin olması için proje alternatifleri her zaman ATSO'nun gündeminde olmuştur. 'Etik duyarlık kavramını' ticaretin gündemine taşımayı başardık.''

Proje kapsamında öncelikle bir Etik Kurul oluşturduklarını anlatan Davut Çetin, . ATSO bünyesinde 'etik yönerge' hazırlandıklarını anımsatan Çetin, şöyle devam etti.

''Bu yönerge esas alınarak üyeler ile imzalanacak etik sözleşmeler belirlendi. Etik Üye, müşteriye saygıdan, çevre duyarlılığına pek çok konuda taahhüt veriyor. Bu sözleşmede, müşteriye saygıdan, kalite standartlarına, ticari ahlaktan, çalışan haklarına, çevre duyarlılığına, rakiplerin haklarına kadar pek çok konuda taahhütler yer alıyor. Bu taahhütlere uyacağına dair güvence veren üyelerimize "Etik İşletme" belgesi veriyoruz.''

Üyelerine 6 dilde 'Etik Üye' belgesi verdiklerini ifade eden Çetin, ''Etik İşletme Belgesi'ne ilgi artıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. 3 yılda 956 üyemize Etik İşletme Belgesi verdik. Etik İşletme Belgesini en çok talep edenler sırasıyla gayrimenkul faaliyetleri, dayanıklı tüketim malları, metal, makine ve teknik imalatı ile sigortacılık sektörüne mensup üyeler oldu'' dedi.

ATSO 'Etik Üye' projesinin TOBB'a bağlı bir çok oda tarafından da örnek alındığını kaydeden Çetin, şunları kaydetti.

''Bu örnek projemize Başbakanlık Etik Kurulu da dahil olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gösterilen ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Etik Belge prestij simgesi olacak, ticaretin kalitesini artıracak. Etik Üye projesi de bu kültürel değerimize daha çok sahip çıkmamıza, ticaretin kalitesinin artırılmasına vesile olacaktır. Tüm ATSO üyelerini Etik Üye Belgesini almaya davet ediyoruz.''