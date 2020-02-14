Antalya'da göç ve mülteci sorunu

14 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya İli Göç Kurulu ilk toplantısını Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Türkiye’de en çok sınır dışı yapan illerden birinin Antalya olduğunu belirten Vali Karaloğlu Anadolu’nun tarihin her döneminde bir göç yolu olduğuna belirterek, ''Anadolu doğudan batıya, batıdan doğuya bir göç güzergahı olarak kullanılmıştır'' dedi.

Türkiye’nin yakalamış olduğu ekonomik büyüme ve yönetim istikrarıyla bir cazibe merkezine dönüştüğüne ve göç etmeyi düşünen insanlar içinde ilk tercih edilen ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Karaloğlu şöyle devam etti.

''Son yıllarda Türkiye göç gerçeğiyle yüzleştikten sonra kamu alanında çok önemli değişiklikler yapıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Her ilde Göç İdaresi İl Müdürlükleri oluşturuldu. Göçmen, mülteci, sığınmacı, insan kaçakçılığı sorunları için önlemler alındı.''

Antalya’yı geçen yıl yerli ve yabancı 22 milyon kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Vali Münir Karaloğlu, şunları kaydetti.

''Antalya, tatil yapanların ötesinde çok sayıda insanın hayatının bir kısmını veya tamamını bu şehirde geçirmek üzere bizden oturma izni aldığı da bir şehir. Antalya’da oturma izniyle oturan yabancı sayısı 94 bine ulaştı. İstanbul’dan sonra ikinci il Antalya. Gayrimenkul satışlarına bakıldığında da Antalya yabancıların gayrimenkul edinme noktasında İstanbul’dan sonra yine en yüksek yabancıya gayrimenkul satılan ildir. Bu da şunu gösteriyor. Antalya bugün de yarın da göçle, mülteciyle, göç sorunuyla yüz yüze kalmaya devam edecek.''

Antalya’da yaşayan 94 bin yabancının 16 bini Rusya federasyonu'nundan, 9 bininin ise İran’dan geldiğini ifade eden Vali Karaloğlu, ''Kazakistan’dan 9 bin Kırgizistan’dan 6 bin olmak üzere Antalya neredeyse tüm ülkelerden yerleşik yabancıya ev sahipliği yapıyor. 6 bin 577 yabancıya da çalışma için oturma izni verildi'' dedi.

-Alanya'nın yüzde 10'u yabancı uyruklu

Antalya’nın 19 ilçesinde yerleşik yabancıların olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti.

''Gündoğmuş ilçemizde 1 yabancı var. En çok yabancının oturduğu ilçemiz Alanya'da 30 bin 632 yerleşik yabancı var. Alanya'nın toplam nüfusu 327 bin. Alanya’nın yüzde 10’u yabancılardan oluşuyor. Alanya’dan sonra 23 bin 781 yabancı ile Muratpaşa ve 16 bin 263 yabancı ile Konyaaltı ilçesi geliyor.''

-En çok sınır dışı yapan il Antalya

Geçen yıl Türkiye genelinde 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandığını anımsatan Vali Karaloğlu, ''Antalya'da bin 675 düzensiz göçmen yakalanmış. Bunun bin 199’unu sınır dışı yaptık. En çok sınır dışı ettiğimiz uyruk da Afganistan. Türkiye’de en çok sınır dışı işlemi yapan illerden biriyiz'' diye konuştu.

-Antalya Suriyelilere kapalı

Turizm kenti Antalya'nın Suriyelilere kapalı şehir olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

''Antalya Suriye’den zorunlu göç edenlere kapalı bir şehir. Ama şu anda çeşitli insani nedenlerden dolayı aile birliğini korumak, sağlık tedavisi, eğitim gibi sebeplerden dolayı şu ana kadar 1976 Suriyeliye geçici kimlik kartı verildi. Antalya görüldüğü gibi göç meselesinde Türkiye’nin merkezlerinden biri.''