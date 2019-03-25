Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam

25 Mart 2019

Begüm Aksoy / Murat Küçük



ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun himayelerinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019 Programı” destekleri bilgilendirme toplantısı, STK başkanlarının katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağladığını ifade etti. Vali Karaloğlu, Antalya’nın ülke ekonomisinin büyümesine sağladığı katkıları şu şekilde sıraladı: “Teşvik paketine baktığımızda sanki Antalya göz önünde tutulmuş ve öyle hazırlanmış. 2017 yılında milli istihdam seferberliğinde Antalya 186 bin yeni istihdam ile ikinci olmuştu. 2018 yılında ise 164 bin yeni istihdam ile çok ciddi bir destek verdik. 2019’da TOBB’la yapılan toplantıda cumhurbaşkanımıza Antalya adına MATSO başkanımız 150 bin rakamını telaffuz etmiş, bizim için geçerli olan 150 bin rakamının üzerine çıkmak. Ama teşviklere baktığımızda Antalya’da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019’la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 150 bin rakamının çok üzerine çıkacağımızı, hatta 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız.”



Turizm sektöründe yüzde 29 büyüme hedefi

Geçtiğimiz hafta turizm sektörüyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerine değinen Antalya Valisi Karaloğlu, bu toplantıda erken rezervasyon sayısı ve slot taleplerine baktıklarında 2019’da Antalya’da turizm sektörünün yüzde 29 büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti. Vali Karaloğlu, “Bu istihdamda da yüzde 29 büyüme anlamına gelirse ifade ettiğimiz rakamları çok rahatlıkla yerine getirebileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.



Devlet işverene yıllık 19 bin TL katkı sağlayacak

1 Nisan itibarıyla başlayacak teşvik paketinden Antalya’daki tüm sektörlerin istifade etmesi gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bize düşen 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan üç aylık süreyle hem ücretin hem SSK Priminin hem vergilerin devletten ödendiği dönemden Antalya’daki tüm sektörün istifade etmesi. Bir personelin üç ay ücretsiz kısımdan istifade etmek koşuluyla devletin işverene sağladığı katkı yıllık 19 bin 414 TL, personel genç ya da kadınsa devletin teşviği yıllık 26 bin TL’ye çıkıyor” diye konuştu.



Antalya’da kayıtlı istihdam yaz aylarında 700 bine yaklaşıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ülke genelinde istihdamın geçtiğimiz yıla göre yüzde 2 civarında azaldığını ve bu azalmanın tarım ve inşaat sektöründen kaynaklandığını dile getirdi. Ülke genelinde istihdam sayısında yaşanan azalmaya rağmen Antalya’nın azalma görülmeyen birkaç kentten biri olduğuna dikkat çeken Başkan Davut Çetin, “Turizmdeki yükselmenin de etkisi ile Antalya’nın aralık ayı kayıtlı istihdamı 2017 Aralık ayına göre yüzde 3,3 artmış, zorunlu sigortalı sayısı yüzde 4 artmıştır. Antalya’nın en önemli özelliği turizm sektörüdür. Antalya’da kayıtlı istihdam yaz aylarında 700 bine yaklaşmaktadır. Bunun yüzde 30’u konaklama ve yeme-içme sektöründedir. Yüzde 15’i ticaret, yüzde 10’u inşaat, yüzde 7’si de imalat sektöründedir. Kalanı eğitim, ulaşım, sağlık, temizlik, güvenlik gibi hizmet sektörlerindedir. Birçok sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak turizme bağlıdır. Geçmişte bunun zararını yaşadığımız yıllar oldu, böyle dönemlerde ise avantajını yaşıyoruz” dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında açıklanan 8 teşvikten özellikle dört maddeye vurgu yaptı. Başkan Çandır: “30 Nisan’a kadar sağlanan her ilave istihdamınızda maaş, SGK primi ve vergilere ilişkin mali yüklerin ilk üç ay boyunca devlet tarafından karşılanacak olması, takip eden dokuz boyunca da SGK prim ve vergi yüklerinin yine devletimizce karşılanması, bu ilave istihdamın kadın ya da genç olması halindeyse destekleme süresinin 18 aya çıkarılması bizler için önemli bir destek olmuştur. Yine ekonomik sebeplerle; işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti devletimizce karşılanması da diğer bir önemli destek olmuştur” dedi.



Tarımda çalışan yaş ortalaması yükseliyor

ATB Başkanı Ali Çandır, tarımsal üretim ve ticaretin istihdamı artırmadaki katkısının giderek zayıfladığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Bizler uzun bir süre boyunca toplam istihdama sağladığımız katkıyla gurur duyduk ve mutlu olduk. Amacımız bugünlerde toplam istihdamı sağladığımız katkıyı olabildiğince artırmaktır. Çünkü biliyoruz ki bir taraftan işsizliği azaltmada ciddi bir katkı yaratırken diğer taraftan da sadece biz kırdan kente göçü önlemede en büyük katkıya sahibiz. Yani sektörümüze sağlanan destek ve teşvikler sadece işsizliği azaltmakla kalmıyor aynı zamanda kırdan kente göçü de önlüyor. Hatta biz iddia ediyoruz ki sağlanan destek ve teşvikler önerdiğimiz modellerle olursa tersine göçü de yaşatabiliriz. Bunu söylemekteki hayati konulardan biride son zamanlarda korkunç bir hızla yükselen tarımda çalışan yaş ortalamasıdır. Demem o ki tarımda çalışanlar hızla yaşlanmakta ve genç nüfusu tarımda tutamamaktayız. Tarımda çalışan genç nüfus hepimiz için ve geleceğimiz için önem taşımaktadır. Biz bu konuyu sürekli gündeme getirmeye devam edeceğiz.”