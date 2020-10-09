Antalya’da Kente Önem Katanlar açıklandı

09 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Geleneksel Ödül Törenlerini tek çatı altında toplanarak bu yıl ilki düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. ATSO Başkanı Davut Çetin, bir kenti kent yapan unsurların köklü kuruluşlar, tarihi değerler, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikler olduğunu belirtti.

Bir kent ekonomisinin, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebileceğini vurgulayan Çetin, “KÖK, aynı zamanda kadim şehrimizin köklü kuruluşu olan ATSO’yu da ifade ediyor. Zira ATSO, 138 yıllık tarihiyle Antalya’nın köklerinden birisi. Bu düşünceyle özellikle Antalya iş dünyasında prestij ödülleri olarak nitelendirilen ve merakla beklenen ATSO Ödülleri’nde bu yıl köklü bir değişime giderek, geleneksel ödüllerimizin yanına İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın ödüllerini ekledik” dedi. Ekonominin gelişmesinin kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlı olduğunu ifade eden Çetin, “Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.

Kent ödülleriyle artık sadece üyelerine değil, Antalya’ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül verdiklerini ifade eden Çetin, “Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Dolayısıyla geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik” dedi.

İlk kez düzenlenen ve 110 projenin katıldığı KÖK ‘te ödül kazanan proje ve isimler şöyle.

KENT ÖDÜLLERİ:

İnovasyon: Ali Mert Alta-Visidelta Görüntü İşleme ve Delta Robot ile Seçme Paketleme-Sıralama Çözümü

Dijital Dönüşüm: Erol Türk-Hotel2sejour

Bilim: Prof. Dr. Gamze Tanrıöver-Meme Kanseri Modelinde Primer Tümör ve Metastaz Oluşumunda Melatonin ve Doksorubisinin İn Vivo ve İn Vitro Etkilerinin Değerlendirilmesi

Eğitim: Döşemealtı Belediyesi-Ekolojik Kreş

Çevre:Hüseyin Çağlar İnce- Turizmde Doğa Farkındalığı

Kültür-Sanat: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün-Açık Hava Sanat Alanı: Birlikte& ……… İzinde

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi-Gönül Alan Projesi

Antalya Araştırması: Doç.Dr. Hakan Öniz-Antalya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Kazı ve Araştırmaları Projesi

Spor: Aleyna Kaymaz-Avrupa Şampiyonu Halterci

Basın: Salim Uzun-Noel Baba'ya 30 Yıllık Ayıp/ Noel Baba'ya Uzay Çatı (Seri Haber Çalışması)

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

Seyahat Acenteleri Döviz Geliri

Antalya Pegas Otelcilik Tur. İnş. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti.

Mp Turkey Turizm A.Ş.- Antalya Şubesi (Meetıng Poınt)

Kilit Global Turizm Seyahat San. Ve Tic. A.Ş.

Konaklama Tesisleri Döviz Geliri

Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos)

Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt Ve San. A.Ş. (Stone Group)

Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. Gloria Golf Resort

İhracat Döviz Geliri

Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Ares Tersanecilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Tarım İhracatı Döviz Geliri

MGT Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Sinerji Lojistik Gıda Tarım Tur. Teks. İnş. Taşm. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.

Koç Zirai Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları

İlk 500:

AGT Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

CW Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş.

Yörükoğlu Süt Ve Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.

İkinci 500

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren Antalya firmaları

Desird Tasarım Arge Uygulama Elekt. Destek İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Fora Mühendislik Hizmet İnş. Tur. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Altunsan Turizm Otomotiv Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

TDT Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş.

İn-Tek Kalite Kontrol Proje Denetim Müşavirlik ve Tic. A. Ş.

Ticari bilanço karı büyüklüğüne göre merkez ve temsilciliklerde dereceye giren oda üyeleri

Gerçek kişi

Şakir Turgut - Şekerci Sıtkı

Ali Çağlarsoy

Faiz Horzum - Horzum Ticaret

Tüzel Kişi

Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Temsilcilikler gerçek kişi

Akseki: Özden Çavuşoğlu - Özden Çavuşoğlu Sigorta Acenteliği

Elmalı: Sebahattin Bayar

Gazipaşa: Fuat Hanedar - Fuat Hanedar Sigorta Acentalığı

Kemer: Sena Kaya - Senka Turizm

Korkuteli: İbrahim Yavaş - Işıl İnşaat

Serik: Rifat Yıldırım - Akdeniz Golf Arabaları ve Ekipmanları

Temsilcilikler tüzel kişi

Akseki: Ömer Duruk Tesisleri Petrol Ür. Oto Yed. Par. Gıda Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Elmalı: Osman Akdeniz Petrol Ür. Soğ. Hava Dep. Taş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gazipaşa: Cemal Şenol Gıda ve Temizlik Malz. İnş. Pet. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.

Kemer: Deneyim Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.

Korkuteli: Korkutelim Yem-Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Serik: Nunhems Tohumculuk A.Ş.

Faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri (Daha önce ödül almamış olan)

Metin Erkun - Mimor Mimarlık Şehircilik ve Müşavirlik Bürosu

Yaşar Duru - Duru Pazarlama - Duru Otelcilik

Turan Gülcan

Antuğ İnşaat Ve İnşaat Malz. Tar. Gıda Enerji Ür. San. ve Tic. A.Ş.

Adalet Ticaret A.Ş.

Akdeniz Kargo Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclisi üyeleri (Daha önce ödül almamış olan)

Hüseyin Sarı

Mustafa Yayla

Raşit Tabaklar

ÖZEL ÖDÜL