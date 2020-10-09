Antalya’da Kente Önem Katanlar açıklandı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl ilki düzenlenen Kente Önem Katanlar ödüllerini kazananları açıkladı.
FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Geleneksel Ödül Törenlerini tek çatı altında toplanarak bu yıl ilki düzenlenen Kente Önem Katanlar (KÖK) Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. ATSO Başkanı Davut Çetin, bir kenti kent yapan unsurların köklü kuruluşlar, tarihi değerler, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikler olduğunu belirtti.
Bir kent ekonomisinin, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebileceğini vurgulayan Çetin, “KÖK, aynı zamanda kadim şehrimizin köklü kuruluşu olan ATSO’yu da ifade ediyor. Zira ATSO, 138 yıllık tarihiyle Antalya’nın köklerinden birisi. Bu düşünceyle özellikle Antalya iş dünyasında prestij ödülleri olarak nitelendirilen ve merakla beklenen ATSO Ödülleri’nde bu yıl köklü bir değişime giderek, geleneksel ödüllerimizin yanına İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın ödüllerini ekledik” dedi. Ekonominin gelişmesinin kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlı olduğunu ifade eden Çetin, “Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.
Kent ödülleriyle artık sadece üyelerine değil, Antalya’ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül verdiklerini ifade eden Çetin, “Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Dolayısıyla geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik” dedi.
İlk kez düzenlenen ve 110 projenin katıldığı KÖK ‘te ödül kazanan proje ve isimler şöyle.
KENT ÖDÜLLERİ:
- İnovasyon: Ali Mert Alta-Visidelta Görüntü İşleme ve Delta Robot ile Seçme Paketleme-Sıralama Çözümü
- Dijital Dönüşüm: Erol Türk-Hotel2sejour
- Bilim: Prof. Dr. Gamze Tanrıöver-Meme Kanseri Modelinde Primer Tümör ve Metastaz Oluşumunda Melatonin ve Doksorubisinin İn Vivo ve İn Vitro Etkilerinin Değerlendirilmesi
- Eğitim: Döşemealtı Belediyesi-Ekolojik Kreş
- Çevre:Hüseyin Çağlar İnce- Turizmde Doğa Farkındalığı
- Kültür-Sanat: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün-Açık Hava Sanat Alanı: Birlikte& ……… İzinde
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi-Gönül Alan Projesi
- Antalya Araştırması: Doç.Dr. Hakan Öniz-Antalya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Kazı ve Araştırmaları Projesi
- Spor: Aleyna Kaymaz-Avrupa Şampiyonu Halterci
- Basın: Salim Uzun-Noel Baba'ya 30 Yıllık Ayıp/ Noel Baba'ya Uzay Çatı (Seri Haber Çalışması)
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER
Seyahat Acenteleri Döviz Geliri
- Antalya Pegas Otelcilik Tur. İnş. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Mp Turkey Turizm A.Ş.- Antalya Şubesi (Meetıng Poınt)
- Kilit Global Turizm Seyahat San. Ve Tic. A.Ş.
- Konaklama Tesisleri Döviz Geliri
- Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos)
- Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt Ve San. A.Ş. (Stone Group)
- Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. Gloria Golf Resort
İhracat Döviz Geliri
- Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş.
- Eti Elektrometalurji A.Ş.
- Ares Tersanecilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Tarım İhracatı Döviz Geliri
- MGT Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Sinerji Lojistik Gıda Tarım Tur. Teks. İnş. Taşm. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
- Koç Zirai Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Antalya firmaları
İlk 500:
- AGT Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
- Adopen Plastik Ve İnşaat Sanayi A.Ş.
- Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş.
- Eti Elektrometalurji A.Ş.
- CW Enerji Mühendislik Tic. Ve San. A.Ş.
- Yörükoğlu Süt Ve Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.
İkinci 500
- Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.
Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına giren Antalya firmaları
- Desird Tasarım Arge Uygulama Elekt. Destek İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- Fora Mühendislik Hizmet İnş. Tur. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Altunsan Turizm Otomotiv Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
- TDT Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş.
- İn-Tek Kalite Kontrol Proje Denetim Müşavirlik ve Tic. A. Ş.
Ticari bilanço karı büyüklüğüne göre merkez ve temsilciliklerde dereceye giren oda üyeleri
Gerçek kişi
- Şakir Turgut - Şekerci Sıtkı
- Ali Çağlarsoy
- Faiz Horzum - Horzum Ticaret
Tüzel Kişi
- Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.
- Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Eti Elektrometalurji A.Ş.
Temsilcilikler gerçek kişi
- Akseki: Özden Çavuşoğlu - Özden Çavuşoğlu Sigorta Acenteliği
- Elmalı: Sebahattin Bayar
- Gazipaşa: Fuat Hanedar - Fuat Hanedar Sigorta Acentalığı
- Kemer: Sena Kaya - Senka Turizm
- Korkuteli: İbrahim Yavaş - Işıl İnşaat
- Serik: Rifat Yıldırım - Akdeniz Golf Arabaları ve Ekipmanları
Temsilcilikler tüzel kişi
- Akseki: Ömer Duruk Tesisleri Petrol Ür. Oto Yed. Par. Gıda Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.
- Elmalı: Osman Akdeniz Petrol Ür. Soğ. Hava Dep. Taş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.
- Gazipaşa: Cemal Şenol Gıda ve Temizlik Malz. İnş. Pet. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.
- Kemer: Deneyim Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.
- Korkuteli: Korkutelim Yem-Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Serik: Nunhems Tohumculuk A.Ş.
Faal en eski 3 gerçek ve 3 tüzel kişi oda üyeleri (Daha önce ödül almamış olan)
- Metin Erkun - Mimor Mimarlık Şehircilik ve Müşavirlik Bürosu
- Yaşar Duru - Duru Pazarlama - Duru Otelcilik
- Turan Gülcan
- Antuğ İnşaat Ve İnşaat Malz. Tar. Gıda Enerji Ür. San. ve Tic. A.Ş.
- Adalet Ticaret A.Ş.
- Akdeniz Kargo Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
10 yıl ve üzeri görev yapan oda meclisi üyeleri (Daha önce ödül almamış olan)
- Hüseyin Sarı
- Mustafa Yayla
- Raşit Tabaklar
ÖZEL ÖDÜL
- 2020 Patara Yılı olması ve Patara'da yürütülen çalışmalar dolayısıyla, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık