Antalya'da Koronavirüs Dayanışma Platformu kuruldu

06 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek öncülüğünde kurulan öncülüğünde Sanayici ve İş İnsanları dernek başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Akdeniz Turizm Otelciler Birliği (AKTOB) Başkaı Erkan Yağcı Kumluca, Manavgat ve Alanya TSO Başkanlarının da aralarında yer aldığı STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Koronavirüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde onbinlerce kişinin işsiz kaldığını, Antalya iş dünyası temsilcileriyle el ele vererek öncelikle işsiz kalan vatandaş ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Sabancı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde 'Bağış Kabul Merkezi’ oluşturduklarını belirten Böcek, kurum ve vatandaşların merkeze gıda bağışı yapabileceğini kaydetti.

Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu’nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden Böcek, şöyle konuştu.

''Gün dayanışma günüdür. Antalya’da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya’da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin ayni (gıda) yardımlarımla yanında yer alacağız. Devam eden sıcak yemek yardımlarına ek olarak, sosyal gelirine bakılmaksızın evden çıkamayan ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunuyoruz.''

-200 bine yakın kişi işşiz kaldı

Turizm sektörü başta olmak üzere 200 bine yakın hizmet sektörü çalışanı ile tarım ve sanayi çalışanının koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Böcek, ''Sürecin en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşsiz kalan vatandaşlar önceliğimiz olmak üzere, Sosyal güvencesi olmayan, ekonomik anlamda yardıma muhtaç olan insanlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. 19 ilçede altyapımız hazır. Tek yapmamız gereken el ele vererek işsiz kalan hemşehrilerimize ve ailelerine ihtiyaç duydukları ayni (gıda) yardımları ulaştırmaktır'' dedi.