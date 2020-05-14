Antalya’da özel tekneyle olta balıkçılığı serbest

14 Mayıs 2020

MEHMET KARA

Turizmin başkenti Antalya’da deniz ürünleri faaliyet yasağı gevşetildi, özel tekneler ile olta balıkçılığı serbest bırakıldı.

Antalya Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu, bugün yaptığı toplantıda salgına karşı alınan önlemlerde bazı güncellemeler yaptı. Kurul amatör su ürünleri avcılığı konusunda gelen talepler üzerine, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası yetkilileri tarafından yapılan istişareler sonucunda getirilen öneriler ışığında konuyu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yaptı

Toplantıda, Koronavirüs (Covid- 19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 26 Mart 2020 tarihinde alınan il genelinde denizde ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması kararı gözden geçirildi. Alınan karara göre il genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetleri ile su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılık yasağı devam edecek. Ancak 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığı alta ile yapılabilecek. Ancak bu faaliyetler için tam boyu 5 (beş) metre (dahil) ve altındaki teknelerde en fazla 2 (iki) kişi,

6 (altı) metre ile 10 (on) metre (dahil) arasındaki tekneler için, en fazla 3 (üç) kişi, 10 (on) metreden uzun teknelerde en fazla 5 (beş) kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması şart. Yasağa uymayanlara idari para cezası kesilecek.