Antalya'da pamuk ekim sezonu başladı

24 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooepartifleri Birliği (ANTBİRLİK) ve Serik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Antalya havzasında 2020/2021 pamuk ekim sezonunu, kendi tarlalarında tohum saçarak sezonu açtı.

Yavuz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 50 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılacağını söyledi. Şu anda üretici ve ortaklarına şu ana kadar 45 bin dekar alan için tohum satışı gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz, 19 bin ton kütlü pamuk alımı hedeflediklerini kaydetti. Mustafa Yavuz, şöyle konuştu.

''Şu anda tohum satışında yüzde civarında bir düşüş görünüyor. Bu da bazı çiftçilerin dışarıdan pamuk tohumu alımından kaynaklanıyor. Dünyada yaşanan koronavirüs salgınına rağmen üreticimiz üretmeye devam ediyor. Eğer biz geçen yıl yapmış olduğumuz 19 bin ton kütlü pamuk alımını gerçekleştirebilirsek kendimizi başarılı sayacağız. En azından pamuk ekim alanları azalmamış olacak.''

Yeni sezon pamuk ekim öncesi üreticilere zirai ilaç, gübre ve tohumların dağıtıldığını ifade eden Yavuz, 2019/2020 pamuk alım döneminde üretici ortaklarına 70 milyon lira alım, 9 milyon lira da kar payı dağıttıklarını sözlerine ekledi.