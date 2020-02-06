Antalya’da taksi açılış ücretine yüzde 37.5 zam

06 Şubat 2020

Mehmet KARA

Antalya'da taksi ücretlerine yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı. Açılış ücreti 4 TL’den 5.5 TL’ye yükselirken, kilometre ücreti 3.6 TL’den 4.0 TL’ye çıkarıldı.

Antalyalı taksiciler, akaryakıt, bakım, onarım, sigorta ve diğer girdilerdeki artışları gerekçe göstererek gündeme getirdikleri zam talebinden olumlu sonuç elde ettiler. Alınan zam kararına göre, daha önce 4 TL olan taksimetre açılış ücreti yüzde 37.5 TL’lik artışla 5,5 TL'ye yükseltildi. Kilometre başına ücret de yüzde 11’lik artışla 3.6 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı..

Şoförler Odası’na 1.6 milyon lira

Taksiciler, yarın saat 10:00’dan itibaren Şoförler Odası yakınlarındaki kapalı pazar yerine giderek, taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatabilecek. 16 ay önceki son zamda 150 TL olarak uygulanan taksimetre ayarlama ücreti olarak taksicilerden bu kez 397 TL alınacak. Ayarlama işlemini sadece Antalya Şoförler Odası yapabilecek. Şehir merkezindeki yaklaşık 4 bin taksi için Oda’nın kasasına 1.5 milyon liranın üzerinde bir para girecek.