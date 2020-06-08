Antalya’da yatırım salgını!

08 Haziran 2020

Fikri CİNOKUR/ANTALYA

Antalya, koronavirüs sürecinde yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye’de İstanbul’un ardından en çok yabancı yatırımcıya sahip Antalya’ya salgın döneminde de yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini belirtti. Çetin, 11 Mart’tan sonra mayıs ayı sonuna kadar 55 yeni yabancı ortaklı firmanın ATSO’ya üye kaydının yapıldığını bildirdi.

Antalya’nın sadece turizm, tarım ve lüks tekne yapımında dünyada söz sahibi olmadığını vurgulayan ATSO Başkanı Çetin, şunları kaydetti: “Antalya, yalnızca yabancı turistlerin değil yabancı yatırımcıların da çekim merkezi. Pandemi süreci, yabancı yatırımcıyı yavaşlattı ama durduramadı. Bu süreçte 55 yeni yabancı ortaklı firma odamıza kayıt oldu. Her iş gününde yaklaşık 1 yeni kayıt yapmışız. Böylesine olağanüstü bir dönemde bile Antalya cazibesinin yabancı yatırımcıyı çekmeye devam ettiğini görmek kentimize duyulan güveni gösteriyor. Bu bizleri mutlu ediyor. ATSO’nun yabancı ortaklı işletme sayısı 4002 oldu. İstanbul’un ardından 2. sıradayız.”

Yatırımcılar, 21 farklı sektörde faaliyet gösterecek

Antalya’nın, Türkiye’nin tarım ve turizmin başkenti, lüks yat üretiminde de ‘dünya markası’ olmuş bir serbest bölgesi olduğunu ifade eden Çetin, “İnşaat sektörü, çevreci duyarlılığa sahip sanayi sektörü müthiş cazibe barındırıyor. Dolayısıyla bu kentin yatırımcıların ilgi odağı olmasını doğal karşılıyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde Antalya’da yatırım yapan 24 ülkeden 55 yabancı ortaklı firma 21 farklı sektörde faaliyette bulunacak. Bu dönemde Antalya’ya en çok İran, Rus ve Alman ortaklı firmalar ilgi gösterdi. ATSO kayıtlarına göre pandemi sürecinde İran ve Rusya’dan 9 yeni şirket kuruluş kaydı yapılırken Almanya’dan 7 firma Antalya’da faaliyete başladı. Bu ülkeleri 4 firma ile Ukrayna, 3’er firma ile Kazakistan ve Hollanda, 2’şer firma ile de Ürdün ve Fransa takip etti. Ayrıca, Kolombiya, Nijerya, Katar, Filistin, ABD, Azerbaycan, Suriye, Pakistan, İsveç, Çin, Irak, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Türkmenistan ve İtalya’dan da yeni yatırımcılar Antalya’da ticari faaliyete başladı. Sektör bazında en çok ilgiyi ise 6 yeni firma ile tarım sektörü çekti. Bu sektörü destek hizmetleri, inşaat, bilişim, restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektörü takip etti.

43 ÜLKEDEN 183 YABANCI ORTAKLI YATIRIMCI



Yılbaşından bu yana Gambiya’dan Peru’ya 43 ülkeden 183 yabancı ortaklı yatırımcı Antalya’da yatırım gerçekleştirdi. Şehir, 2020 Ocak- Haziran döneminde 43 ülkeden 183 yeni yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapmaya başladı. İlk sırada İran ortaklı şirketler var. Bu sürede 35 İran ortaklı firma kuruluşu gerçekleşti. İran’ı 24 firma ile Rus, 20 firma ile Alman ortaklı firmalar takip etti. Antalya’da yatırım yapan yabancı ortaklı şirketler arasında Gambiya’dan Peru’ya Nijerya’dan ABD’ye dünyanın dört bir yanından yatırımcılar yer alıyor.