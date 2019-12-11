Antalya'dan 10 yılda 73.5 milyon dolarlık silah ihraç edildi

11 Aralık 2019

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) alınan bilgiye göre, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyette bulunan toplam 13 firma tarafından çok sayıda ülkeye silah ve mühimmat ihracatı gerçekleştiriyor. İhracat yapılan pazarlar arasında Lübnan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, İsveç, Yeni Zelanda, Gürcistan, Ürdün, Avustralya, Ukrayna, Bangladeş, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Çekya, Rusya Federasyonu, Kanada, Güney Kore, Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, İspanya, Belçika, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Malta, Polonya Kazakistan, Sırbistan, Brezilya, KKTC ve Kuveyt yer alıyor.

Bu ükelere Antalya, Isparta ve Burdur illerinde faaliyet gösteren şirketler tarafından av tüfeği, tüfek dipçiği, tabanca ve silah parçaları gönderiliyor. Batı Akdeniz bölgesinden 2019 yılı 11 aylık dönemde gerçekleştirilen tüfek, tüfek tipçiği ve çeşitli silah ile silah parçaları ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 328,1 oranında artış gösterdi. Bölgenin 2010 yılında 461 bin 964 dolar olan tüfek, dipçik ve silah parçaları ihracatı bu yılın 11 aylık döneminde 73 milyon 553 bin 540 dolara ulaştı.