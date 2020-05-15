Antalyalı iş insanı İbrahim Şencan yaşamını yitirdi.

15 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Uzun zamandır pankreas hastalığı nedeniyle tedavi gören iş insanı üç gün önce evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. TİSK Yönetim Kurulu üyeliği ile 1993-2001 yılları arasında Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası başkanlığı da yapan iş insanı Şencan, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Şencan'ın cenazesi 17 Mayıs Pazar günü öğle namazını müteakip Uncalı mezarlığında toprağa verilecek.

Kendisi, kızı ve torunu da İTÜ'den mezun olması nedeniyle ''Üç Kuşak İTÜ'lü'' unvanını da alan Şencan, hem Türkiye hem de Antalya'da birçok alanda girişimcilikte öncülük yaptı.

İlk firması Çallıoğlu İnşaat'ı 1953 yılında kurarak inşaat sektöründe çalışmaya başlayan İbrahim Şencan, 1976 yılından itibaren Çallıoğlu Prefabrik, Çallıoğlu Beton ve İstanbul Merkezli ÇAP İnşaat A.Ş. şirketlerini kurdu.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2010 Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü sahibi Şencan, 2002 Ekim - 2005 Kasım İNTES Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, 1995 Aralık - 2001 Aralık TİSK Yönetim Kurulu Üyesi, 1996 Ağustos - 2000 Ocak TÜSİAD Üyesi, 1998 Temmuz-1999 Haziran Antalya Güçbirliği Holding (AGH) Kurucu Başkanı, 1995 Amatör Çallıspor Satranç Kulübü kuruculğu yaptı. Şencan, 1968 Çallıoğlu Camii ve Külliyesi Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak caminin inşaatını da gerçekleştirdi.

Antalya'da çeşitli yıllarda Yılın Vergi Rekortmeni olan İbrahim Şencan, 2001 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesi Odaönü köyünde kendi adını taşıyan 15 derslikli ilköğretim okulu, 2003 yılında Düzlerçamı İpek Şencan Sağlık Ocağını yaptırdı.

Antalya'da sosyal yaşamda önemli girişimlere ve yardımlara imza atan Şencan, en son Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Gerontoloji Merkezi'ni yaptırmıştı.