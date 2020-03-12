Antalyalı sanayici ve ihracatçı limana talip

12 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Denizli, Afyon, Kayseri olmak üzere geniş bir alanda sanayici ve ihracatçıya hitap eden Antalya Limanı'nda fiyatların Mersin ve İzmir Limanlarından daha yüksek olması nedeniyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçı Biriliği ve ihracatçı ile sanayiciler tarafından geçen yıl Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş, Rekabet Kurumu'na şikayet edilmişti.

Geçen yaz Antalya'ya gelen Rekabet Kurumu görevlileri, taraflardan Antalya Limanı hakkındaki şikayetleri dinlemişti. Antalya Limanını işleten Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş de, soruşturma başlayınca fiyatlarda iyileştirme yapmıştı.

TMSF tarafından 61 milyon dolar karşılığı 2006 yılında 20 yıllığına özelleştirilen Antalya Limanı'nda özelleşme süresi de kısalmaya başladı.

Antalya Limanını işleten Global Holding'e bağlı Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş'nin fiyat uygulamalarından rahatsız olan Antalyalı sanayici ve ihracatçılar limana talip olmak istiyor.

-RO-RO seferlerini engelledi

Adının açıklanmasını istemeyen bir ihracatçı, yaş meyve sebze ürünlerini Avrupa'nın merkezine daha kısa yoldan ulaştırmak amacıyla Antalya-İtalya arasında Ro-Ro seferleri başlatılması amacıyla girişimlerde bulunduklarını anımsattı. Ancak liman işletmecisi şirketin anlaşılmaz tutumu nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini anlatan ihracatçı şunları kaydetti.

''Antalya liman alanında iki ayrı sıkıntı var. Birincisi Fiziki olarak yetersiz. Serbest Bölge rıhtımı da ayrıldı. Daracık alanda iki rıhtım var. Draft sorunu var. İkincisi ise limanı işleten firmanın süresi doluyor. Bu nedenle de fazla yatırım yapmak ve limanı canlandırmak istemiyor. Son 5-6 yılı öyle böyle geçirelim diyor. Tabi liman iyi çalışırsa yeniden ihaleye çıkarılacak ve daha çok firma ihaleye katılacak. RO-RO seferlerini de anlaşılmaz nedenlerle engellediler. Antalya limanını Antalyalı sanayici ve ihracatçı almalı. Yanında uluslararası da bir şirket olursa liman uçar...''

-Antalya OSB limana talip

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar da, OSB olarak Antalya limanına talip olduklarını söyledi. Limanın Antalya sanayicisi ve ihracatçısına hizmet etmediğini ifade eden Bahar, ''4 yıl önce göreve geldiğimde de aynı dileklerimizi söylemiştim. AOSB Teknoloji Geliştirme Merkezi'ndeki paydaşlarımız gibi Antalya Limanının işletmesine talibiz. Sanayicinin ve ihracatçının haklarını korumak için talibiz. Limanı işleten firma sanayici ve ihracatçının yakasından düşsün. 6 yıl uzun bir süre hava parası vermek istemiyoruz'' dedi.