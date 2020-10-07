Antalyalı sanayiciler, ekspertiz sorununun çözümü için imza topladı

07 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayiciye, yatırımcıya gelen ekspertizlerle kişisel hiçbir sorunları bulunmadığını vurgulayarak, “Ekspertiz konusunda devletten beklentilerimiz var. Yatırım yapacak, kredi alacak sanayici veya yatırımcıya gelen ekspertiz, OSB’lerin müteşebbis heyetin belirlediği ve Sanayi Bakanlığı’nın onayladığı metrekare arsa fiyatlarını değerlendirmiyor. Ekspertiz, belirlenen ve onaylanmış değerlerde herhangi bir indirim yapılmamalı” dedi.

Antalya OSB’de metrekare arsa fiyatının 786 lira olduğunu, ancak ekspertizlerin bunu 500 lira hatta 380 liraya kadar düşürdüğünü ve bu konuda ellerinde de belge olduğunu ifade eden Bahar, “Ekspertizlerin bunu yapmaya, sanayicin tesisini, arsasını değersizleştirmeye hakkı yok” diye konuştu. Ekspertizlerin yüzde 50’ye varan oranlarda sanayicinin değerini düşük gösterdiğini öne süren Ali Bahar, şöyle devam etti: “Bu konuda hata yapılıyor. Sanayici, üretim yapıyor, ürettiğini ihraç ediyor, ülkemize döviz kazandırıyoruz. Sanayicinin arsası, makinesi, tesisleri, binası değerli değilse ne değerli… Bu kimin işine yarıyor? Bir sanayicinin tesisi, arsası, makine parkı örneğin 60 milyon lira değerinde ise sanayici kendisi SPK’ya bağlı ekspertiz getirirse 40 milyon lira, ya da bir finans kurumu ekspertiz görevlendirirse 25 milyon lira değer çıkarılıyor. 60 milyon lira değerindeki tesis 25 milyona düşürülüyor. Bu kabul edilemez bir durum. Sanayicinin, arsasını, binasını ve tesislerini kimsenin değersizleştirme hakkı yoktur.” Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) üyesi de olan Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde ekspertiz sorununun çözümü için 250’ye yakın sanayiciden imza topladıklarını söyledi.

Ekspertiz sorununu OSBÜK yönetimine de getireceklerini ve Türkiye’deki 342 OSB’de faaliyette bulunan sanayiciden de destek isteyeceklerini ve imza toplayacaklarını ifade eden Bahar, sorunu BDDK, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklarla ekspertizlerin bağlı bulunduğu kuruma ileteceklerini sözlerine ekledi.