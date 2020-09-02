Antalya’nın yatırım ihtiyacı İstanbul’dan daha önemli

02 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ağustos ayı meclis toplantısı online gerçekleşti. ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasında ülke ve Antalya ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin; yabancı sermaye yatırımlarının artması, genç ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi, dijital ve ekolojik dönüşüm konularına öncelik vermesi gerektiğini belirten Çetin, Türkiye’de en büyük sorunun ‘belirsizlik’ olduğunu söyledi. Çetin, şunları kaydetti: “Pandemide ikinci dalga olup olmayacağı, olursa hangi önlemlerin alınacağı birinci belirsizlik. Ekonominin nasıl gideceği ikinci belirsizlik. Hangi desteklerin ne kadar verileceği de üçüncü belirsizlik. Belirsizliği gidermek için yeni ve kapsamlı bir ekonomik programa ihtiyaç var. Ekonomi yönetimi her sektörün önüne bir risk senaryosu ve planı koymalı.”

“Antalya'ya gelen turist sayısı bir başarı”

Antalya’ya gelen turist sayısının 1,4 milyona ulaştığını kaydeden Çetin, geçen yıl aynı dönemde ise 10 milyon 337 bin turistin ziyaret ettiğini anımsattı. Pandemi sürecinde Antalya’ya 1,4 milyon turistin gelmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çetin, “Sektör çaba harcadı. Çok sayıda tesisimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Bu çabaların faydası gelecek yıl da görülecek. Yakın tarihimizin en büyük ekonomik afetini yaşıyoruz. SGK Mayıs verilerine göre ilimizde kayıtlı işçi veya personelde dört kişiden birisi işsiz kalmış. Antalya'da 150 bin istihdam kaybı var. Bu rakam İstanbul'da 43 bin. Antalya pandemi döneminde 20 milyar lira civarında kredi kullandı. Bunun dışında 1,5-2 milyar lira kadar istihdam desteği ve sosyal yardım sağlandı. Bu destekler kısa vadede sıkıntıyı azalttı. Ama Antalya'nın sınavı henüz yeni başlıyor” diye konuştu.

“Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 23 arttı”

Pandemi sürecinde bu yıl sanayi ve madencilik ihracatında gerilemeye karşı yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 23 arttığını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, “Tarım sektöründe dinamizm artıyor. Bu yılın ilk altı ayında alınan teşvik belgelerinde tarım yatırımları turizm yatırımlarını geçti. Tarımda girdi fiyatı ve ürün fiyatı makası özellikle domateste iyi değil. Antalya'da sera üretimi az olsa da yayla üretimi var ve domates fiyatı olması gerekenin altında kalıyor” açıklamasını yaptı.

İstihdam desteklerinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını isteyen Çetin, “Hükümetin Antalya'yı özel olarak gündemine alması gerekiyor. Bu talebimizi daha önce de dile getirmiştik. Antalya'da pandemiden ve turizmdeki daralmadan etkilenen sektör ve işletmelere destekler devam etmeli. Vergi ve prim ödemeleri ertelenmeli, kısa çalışma gibi istihdam destekleri 2021 yılı sonuna kadar uzatılmalı. Cirosu düşmüş olan, normal tahsilatını yapamayan şirketlerin kira, elektrik gibi genel giderlerine destek olunması zorunludur.”

Antalya'nın gelir kaybını telafi edecek yatırım projelerinin bir an önce başlatılması gerektiğini dile getiren Çetin, şöyle devam etti: “Antalya bilişim vadisi, Antalya lojistik merkezi, büyük veri merkezi, toplu iş yeri veya ihtisaslaşmış ticaret bölgeleri, sağlık turizmi yatırımları, Kaleiçi ve antik kent restorasyonları, Antalya Müzesi, Kültür Sarayı gibi projeler hızla ele alınmalı ve kaynak aktarılmalı. İstanbul'da kültür merkezi, Merkez Bankası binası, Galata Kulesi gibi çok sayıda yatırım örneği var. Şu dönemde bizim yatırım ihtiyacımız İstanbul'dan daha önemli. Bir dönem hızlı tren gibi projeler gündemdeydi, şimdi konuşmaz olduk. Hızlı tren, Çanakkale köprüsü gibi projeler kadar önemli bir proje. Bu nedenle Antalya'nın Hükümet tarafından özel gündemle ele alınması gerektiğine inanıyorum.”