Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 13 arttı

05 Şubat 2018

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (AKTOB) yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk verilerine göre Antalya turizminin ana pazarlarda artış eğilimi yakaladığı bildirildi.

Antalya Havalimanı verileri baz alınarak yapılan açıklamada, geçen yıl ocak ayında 87 bin 310 olan yabancı turist sayısının, bu yılın aynı döneminde 98 bin 378'e ulaştığı, artışın yüzde 13 olduğu kaydedildi.

Avrupalı turist kategorisinde Almanya'nın yüzde 15, Rusya Federasyonu'nun yüzde 30, İsrail'in yüzde 20, İngiltere'nin yüzde 114, Hollanda'nın yüzde 21, Avusturya'nın yüzde 50 ve Polonya'nın yüzde 600 oranında artış gösteren ülkeler olduğu vurgulandı.

Açıklamada Ocak 2017'de gerçekleşen 496 bin 264 giden gelen yolcu sayısının bu yılın aynı döneminde 589 bin 696'ya yükselerek yüzde 19'luk artış sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA