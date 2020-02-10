ANTBİRLİK çiftçiye düşük faizli kredi verecek

10 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, ANTBİRLİK'in kesesini çiftçiye açtıklarını belirterek, Türk tarımına model olacak bir ilke imza attıklarını söyledi. Yavuz, şunları kaydetti.

'' Çiftçinin gübre, tohum, zirai ilaç desteği dışında alacağı kredi tutarını ise ürettiği ve birliğe vereceği ürün miktarı belirleyecek. Türk tarımına model olacak uygulama 1 Mart tarihinde başlayacak. Yüksek kar gözetmeden üretici/tüketici menfaatlerine göre hizmet politikalarına yön verdik. Antalya'nın en önemli ve olmazsa olmaz sektörü tarım. Bu söktürün temel taşı olan çiftçimizi ayakta tutmak, tarımsal üretimlerini attırmak ve yeni nesli tarıma teşvik etmek bizim görevimiz. Çiftçimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi ve bu faaliyetlerini teknoloji donanımlı tarım iş makineleriyle yapması için kredi uygulaması başlattık.''

Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Yavuz, şöyle konuştu.

''Projelerimizi hayata geçirmek için Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile sürekli istişare yaptık. Antbirlik olarak Türkiye'de ki 17 birlik arasında bir ilke imza attık. Birliğimizin öz kaynaklarını kullanarak yaptığımız protokollerle ortaklarımıza kredi sağlamanın yolunu açtık. Bu uygulama ile Antalya'da çiftçiyi bir adım öne taşıyacak bu hizmete imza attık. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ilgili bakanlıklarımız çiftçimize sınırsız destek veriyor.''

Pamuk üreticisine kiloda 50 kuruş kar payı

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz,2019 yılı kar payı olarak pamuk çiftçisine kilo başına 50 kuruş fark vereceklerini de açıkladı. Yavuz, ''Antalyalı pamuk çiftçisi dört gözle bu farkları bekliyor. Toplam 9 milyon liralık kar payı 27 Mart tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Birliğin sunduğu kredi olanağından, eşit şartlarda ve ayrım gözetmeden Antalyalı her çiftçi yararlanacak. Tarımda verimliliği arttırmak hem bireylerin hem de toplumun gelir ve refahını arttırmak açısından oldukça önemli. Üreten çiftçimize maddi ve manevi desteklerimizi sürdüreceğiz'' dedi.

Çiftçinin üreteceğini ANTBİRLİK'in de pazarlayacağını ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı.

''Çiftçimiz birliğimize ne kadar ürün verirse kredi puanı ve alacağı kredi miktarı da o kadar artacak. Çiftçilerimizin tarımsal girdilere erişimlerini kolaylaştırmak, üretim tekniklerini iyileştirmek bizim görevimiz. Bölgesel ve ülke kalkınmasına katkıda bulunacak çiftçinin kooperatif/birlik fırsatlarından yararlanmasını istiyoruz. ''