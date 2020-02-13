ANTBİRLİK güneş enerjisine 25 milyon liralık yatırım yapacak

13 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada, ANTBİRLİK'nin 68 yıllık tarihinde çiftçinin ve ortaklarının üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Teknolojiye uyum sağlamak ve hasat dönemini kısaltmak için 2020 yılında yeni yatırımlar gerçekleştireceklerini anlatan Yavuz, ANTBİRLİK'in eneri ihtiyacını güneşten karşılamak için 25 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

ANTBİRLİK'in kendi enerjisini kendisinin üreteceğini ifade eden Yavuz, toplam 30 bin metrekare kapalı alan üzerine güneş enerji tesisi kuracaklarını belirtti.

ANTBİRLİK'in yıllık 2,5 milyon lira eneri tüketimi olduğuna dikkat çeken Yavuz şöyle devam etti.

''Yatırım 3 yılda amorti edecek. İki tesis üzerine kurulacak Güneş Enerji Tesislerinde 4 megavatlık elektrik üretimi yapılacak. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (TEDAŞ) gerekli izinleri aldık. Tüketen değil üreten olacağız. Aksu'da 21 bin ve Serik/Çandır tesislerinde 9 bin metrekare kapalı alan üzerine yapılacak 2 Etaplı Güneş Enerji Tesisi kurulumuna en kısa zamanda başlanacak. Proje, 2021'de tam kapasite ile faal hale gelecek. Biz tüketen değil üreten olacağız.3 yıl sonunda da elektrik üretiminden para kazanmış olacağız.''