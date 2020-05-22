ANTBİRLİK'in buğday alım fiyatı 1 lira 66 kuruş

22 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada, ramazan bayramı öncesi buğday alım fiyatını açıklayarak çiftçiye erken bayram sevinci yaşattırmak istediklerini belirtti.

2020 sezonunda buğday alım fiyatı kilo başına 1 lira 66 kuruş olarak belirlediklerini ifade eden Yavuz, "İki yıldır ülkede en yüksek buğday fiyatını Antalyalı çiftçilere ANTBİRLİK veriyor. Fiyatlarımız çiftçilerimize hayırlı olsun. Türkiye'de olduğu gibi Antalyalı çiftçilerimiz de koronavirüs salgını sürecinde üretimi sürdürdü." dedi.

Çiftçilerin her türlü övgüyü hak ettiğini anlatan Mustafa Yavuz, şöyle devam etti.

"Üreticiler ve ortaklarımız zor şartlar altında üretim yaptılar. Yıl boyunca çok çalıştılar. Üreterek ülkeye ve millete hizmet ettiler. Emeklerinin karşılığı olarak fiyatlarımızı yüksek tutmaya çalıştık. Buğdayın kalitesine göre fiyat farkı olur. Bereketli bir sezon geçirdik."

Yavuz, Ramazan bayramı sonrası Antalya da hasat döneminin başlayacağını sözlerine ekledi.