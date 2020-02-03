ANTBİRLİK'ten 12 milyon liralık techizat yatırımı

03 Şubat 2020

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, üretici ortaklarının tarladaki ürünlerini hızlı toplamak ve hasat döneminde ürün kaybını en aza indirmek amacıyla, 3 adet pamuk toplama makinesi, 5 adet Tır, 1 adet mısır slaj paketleme makinesi, yükleme için 3 adet teleskopik iş makinesi, 7 adet pamuk taşıma römork ve 5 adet dorse alarak lojistik birimini güçlendireceklerini belirtti.

Üreticinin tarlada hasat zamanı ürünü toplamak için yeterli araç gereci olmadığını, bunun da ürünün tarlada uzun süre durmasına ve ürün kaybına yol açtığını ve maliyetlerini artırdığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti.

''ANTBİRLİK hasat dönemlerinde sahada hızlı ve seri olmalı. Bunun için birlik olarak hızlı olmamız lazım. Bir üreticin ürünü toplanırken diğer üretici beklemek zorunda kalıyordu. Pamuk hasadı da bir ayı geçiyordu. Yeni araç gereç alımı ile hasat süresini daha da kısaltacağız. Bir anda çok sayıda üreticinin tarlasında hasat yapılabilinecek. Böylece üreticinin hem işçilik hem de taşıma maliyetlerini de azaltmış olacağız.''

ANTBİRLİK olarak araç gereç makine parkını güçlendirmek amacıyla 2020 yılında 12 milyon liralık yatırımı programa alıklarını anlatan Yavuz, şöyle devam etti.

''Çiftçimizin emeği için bunu yapmamız şart. 2020 yılını modern ve teknolojiye yatırım yılı olarak belirledik. Hasat dönemlerinde zaman kaybı yaşamak istemiyoruz. Çiftçimizin ürününü zamanında toplanması için, sahada hızlı ve seri olmamız gerek. Bunun için de hem saha da iş makinesi olarak hem de lojistik birimimizi güçlendirmemiz şart.''

Öz kaynaklarını kullanarak mevcut olan iş makinesi ve lojistik araç filolarını güçlendireceklerini anlatan Mustafa Yavuz, ''Çiftçimizden gelen talepleri ve istekleri dikkate aldık. Hiçbir çiftçimizin zaman kaybı nedeniyle mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bizim görevimiz üreticimizin işlerini kolaylaştırmak. Bunun içinde üzerimize düşen görevi ince eleyip sık dokuyarak yerine getiriyoruz'' dedi.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz, göreve geldikten sonra daha önce 5 adet Pamuk Toplama Makinesi, 1 adet mısır sılaj biçme makinesi, 5 adet pamuk taşıma römork, 3 adet 13/60 uzun dorse,3 adet damper dorse, 2 adet mısır slaj paketleme makinesi, 4 adet teleskopik yükleyici, 6 adet forklift, 2 adet loder yükleyici iş makinesi, 3 adet çekici tır, 7 adet 10 teker kamyon, 15 adet kurum içinde kullanılmak için binek hizmet aracı satın aldıkları anımsattı.