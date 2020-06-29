AOSB’de açık havada koronavirüsten korunma eğitimi

29 Haziran 2020

ADANA-DÜNYA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) çalışanlarına, açık havada koronavirüsten korunma eğitimi verildi. AOSB Bölge Müdürlüğü önündeki acil toplanma alanında gerçekleştirilen eğitimde; Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden şirket yetkilisi Dr. Barış Güzel, çalışanlara evlerinde, işyerlerinde ve servislerinde uymaları gereken kuralları anlattı.

Koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla tedbirlerin üst seviyede alındığı AOSB Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik maske ve mesafe kuralları dikkate alınarak yapıldı. Etkinlikte konuşan Dr. Barış Güzel, işyerinde alınan önlemler, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması ile ilgili tüm bireylerin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

“Kısıtlamaların kaldırılması tehlike olmadığı anlamına gelmiyor”

Bakteriler ile virüsler arasındaki farka dikkati çeken Güzel, “Bakteriler her türlü ortamda canlılıklarını sürdürebilir. Yaşamak için başka bir canlı hücreye ihtiyaç duymazlar. Virüsler ise yaşamak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyar” dedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 3 aylık sürede riskin daha az olduğunu, ancak bugün 80 milyon insanın sokakta olduğunu hatırlatan Dr. Güzel, “Kısıtlamaların kaldırılması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle fazla paranoyak olmadan ama tedbiri de elden bırakmadan önlem almak zorundayız” diye konuştu.

Evde kalanlara oranla çalışanların daha fazla risk altında olduğunu, bu nedenle aile bireylerine virüsün taşınmaması için azami özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dr. Güzel, “Siz hiç farkında olmadan sadece kendinizin değil, sevdiklerinizin de hayatını tehlikeye atabileceğinizi unutmayın” uyarısında bulundu.

Dr. Güzel, bir kişinin 4 gün içinde 52 kişiye birden virüs bulaştırdığına tanık olduklarını belirterek, “Bu kişilerden kaç kişi yoğun bakıma girdi bilemiyoruz ama tehlikenin boyutu açısından bu örneği aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Özellikle cenaze törenleri, asker uğurlamaları ve ziyaretlerindeki risklere vurgu yapan Dr. Barış Güzel, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girilmemesi, girilse de maske ve mesafeye daha fazla özen gösterilmesi, kalabalıktan ayrıldıktan sonra da maskenin değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.