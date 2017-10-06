Apaydın Yapı Dekorasyon, Körfez ülkelerine açılmayı hedefliyor

06 Ekim 2017

TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın işbirliğiyle berirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 15'inci sırada yer alan Apaydın Yapı Dekorasyon, anahtar teslim projeleri ile inşaat alanında faaliyetlerini yürütüyor. Yurt genelindeki projelerde yer alan firmanın, 10 bölge temsilciliği bulunuyor. Yurtdışında da projeler gerçekleştirmek istediklerini belirten Apaydın Yapı Dekorasyon firma sahibi Orhan Apaydın, "Kısa vadede Körfez ülkelerindeki projelerde yer almayı planlıyoruz" dedi.

Ev ve işyeri dekorasyonunda müşterilerine anahtar teslim hizmet verdiklerini dile getiren Apaydın, "Firmayı 2007 yılında kurduk. Yurtiçinde markalaşmış firmalara hizmet veriyoruz. Firmanın yer aldığı ilk proje, Kayseri Park AVM oldu. Bugün gelinen noktada, başta Kayseri olmak üzere yurt genelinde ekipler oluşturduk. Hizmet vermediğimiz şehir kalmadı. Yaklaşık 300 projede yer aldık. Ayrıca yabancı markalara da hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Alışveriş merkezlerinde bulunan yabancı markaların potansiyel müşterileri oluşturduğunu söyleyen Apaydın, "Yurtdışında da sektörümüzle alakalı işleri inceleme fırsatı buluyoruz. Bununla birlikte, Türkiye'nin inşaat sektöründe oldukça iyi bir konuma geldiğini görüyoruz. Türkiye'deki firmalar, yurtdışında büyük ölçekli projelere imza atabiliyor" dedi.

Öte yandan AVM projelerinin dışında, kendi iş kollarını ilgilendiren projelerde de yer almak istediklerini anlatan Orhan Apaydın, "Şu anda pazar araştırmalarımızı yapıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor ve yakın zamanda yurtdışında bir projeye başlayacağız" açıklamasını yaptı. 2016 yılında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında 15'inci sırada yer aldıklarını kaydeden Apaydın, "Buyüme ivmemizi bu yıl da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.