Ar-Ge merkezleri korona mesaisinde

10 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Türk sanayisinin öncü kentlerinden Bursa’da da otomotiv, tekstil ve benzeri sektörlerde firmalar şartelleri indirdi. Ancak firmalar, virüs nedeniyle ortaya çıkan kriz sonrasına hazırlanmak, piyasaya güçlü bir şekilde geri dönebilmek için Ar-Ge çalışmalarına yoğun mesai harcıyor. Pek çok firmadan da kısa sürede, acil ihtiyaç duyulan solunum cihazı ve benzeri tıbbi cihazlara ilişkin “yerli üretim” müjdeleri gelmeye başladı.

Ulutek Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, tüm olumsuzluklarının yanında koronavirüs salgınının hem ulusal kenetlenme hem de yeni buluşlar anlamında olumlu yansımalarının bulunduğunu söyledi. “Dünya olumsuz bir süreçten geçiyor ancak farklı taraftan bakıldığında sevindirici gelişmeler yaşanıyor” diyen Karagöz, bir anlamda krizi en az zararla atlatma savaşı veren Türk ekonomisinin Ar-Ge merkezlerinin yaptığı çalışmalar ve buluşlar sayesinde virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla, yeni döneme daha güçlü gireceğine inandığını kaydetti.

ULUTEK’te yaklaşık 800 personel çalıştığını belirten Karagöz, “Sosyal izolasyonu sağlayabilmek için firmalarımızın yaklaşık yüzde 90’ı evden çalışma modeline geçerek Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinin çalışmalarını sürdürmekteler. Firmalarımız bu süreçte kendi durumlarını tekrar gözden geçirip değerlendirme ve yeni projeler geliştirme fırsatı da bulmuşlardır. Dolayısıyla bu firmalar, normal yaşantımıza döndüğümüzde oluşacak yoğun rekabet ortamında çok avantajlı olacaklardır. İhtiyaçlar doğrultusunda özellikle tıbbi ürünler geliştirilmesinin yanı sıra yapılacak Ar-Ge faaliyetleriyle tıbbi ürünler dışındaki birçok üründe de gelişmeler yaşanacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Virüs tehdidiyle bazı firmalarda maalesef durağan bir süreç yaşanırken, mevcut durumda bazı firmalara çeşitli fırsatlar yarattığını görüyoruz. Bu süreçte Ar-Ge’nin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Süreci iyi değerlendirecek firmaları virüs tehdidinin aşılmasıyla ekonomik olarak da fırsatların beklediğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.