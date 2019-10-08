“Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımızı 6 yılda 23’ten 154’e çıkarttık”

08 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO’nun vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan BUTEKOM’da düzenlenen protokole, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO OSB Konseyi Başkanı Halil Ersan Özsoy, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve kentte faaliyet gösteren 17 OSB’nin Başkanı katıldı. BTSO Başkanı Burkay, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel itici gücünün bilginin üretime dönüşmesi olduğunu söyledi. Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1 seviyesinde olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir sıçramaya ihtiyacımız var. Bunun için de Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji yatırımlarını artırmaktan başka şansımız yok” dedi.

Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 154 oldu

Kilogram başı ortalama ihracat değeri 4 dolar seviyesine ulaşan Bursa’nın Türkiye’nin 2023 hedeflerini bugünden yakaladığını kaydeden Başkan Burkay, 6 yıl önce 23 olan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının 154’e yükselten Bursa’yı Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma dayalı bir üretim modeliyle güçlü bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı. BUTEKOM’un Bursa iş dünyasının katma değerli ve inovasyon odaklı büyüme yolculuğunda önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Başkan Burkay, “Bursa, ortaya koyduğumuz vizyon ve hayata geçirdiğimiz projelerle Ar-Ge ve inovasyonla nitelikli üretimin merkezi olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

“OSB’lerimiz yeni başarı hikayeleri yazıyor”

Bursa’daki her OSB’nin Türkiye’nin yeni başarı hikayelerinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, “Ülke sanayimizin lider kenti Bursa’da organize sanayi bölgelerimizin kent ekonomisine katkısını artırmak ve ortak akıl etrafında stratejik nitelikteki yol haritalarımızı belirlemek amacıyla BTSO çatısı altında OSB Konseyimizi oluşturduk. Bursa, küresel ölçekteki rakiplerine karşı rekabetçi yapısıyla üretim merkezi kimliğini daha da güçlendirdi. 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle altyapı çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz TEKNOSAB’ın da tamamlanmasıyla kentimiz, yeni sanayi devrimine geçişte ülkemize öncülük etmeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

Protokol yeni işbirliklerinin önünü açacak

Başkan Burkay, “BTSO olarak 17 OSB’miz ve Bursa Uludağ Üniversitemizin ortak imzasıyla iş dünyamızın Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyoruz. Protokol kapsamında Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinde iş dünyası kuruluşlarımız, ULUTEK firmaları ve bilim insanlarımız arasında sürdürülebilir kurumsal işbirliği mekanizması oluşturulacak. OSB firmalarımız, ULUTEK ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) sunduğu hizmetlerden uygun şartlarda faydalanabilecek. Firmalarımıza inovasyon kapasitelerinin ölçümlendirilmesi ve yorumlanmasından bilimsel danışmanlıkla çözülebilecek teknik sorunların saptanmasına, akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesinden sertifikasyon süreçlerine kadar çok önemli destekler sunulacak. Bursa ekonomimize yeni güç katacak olan protokolün kentimize ve ülkemize her alanda hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

17 OSB’den örnek işbirliği

Konuşmaların ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’daki OSB’lerin başkanları ve yöneticileri BTSO öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi ve OSB’ler arasındaki Ar-Ge işbirliklerinin güçlenmesini sağlayacak protokole imza attı. Protokole, Bursa OSB, Nilüfer OSB, DOSAB, Kayapa OSB, Uludağ OSB, İnegöl OSB, Bursa Tekstil Boyahaneleri OSB, Deri İhtisas OSB, TEKNOSAB, Kestel OSB, Mustafakemalpaşa OSB, Yenişehir OSB, Hasanağa OSB, Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB, Yenice OSB, Barakfakih Islah OSB ve İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB imza attı.