Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor

25 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu ve İstanbul Tahkim Derneği’nin de işbirliğiyle BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen konferansa, Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, İstanbul Tahkim Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams ve çok sayıda arabulucu avukat katıldı. 2 oturum şeklinde yapılan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Başkan Yardımcısı Şener, BTSO’nun alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin gelişmesi hedefiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. İstanbul Tahkim Derneği Başkanı Mehmet Gün, dernek olarak Türkiye’de tahkimi yaygınlaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Alternatif çözüm yöntemleri yargının iş yükünü hafiflemesine büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Uzman arabuluculukta yelpaze genişliyor

Açılış konuşmalarının ardından “Tahkim, Arabuluculuk ve Med-Arb Nasıl Fırsatlar Öneriyor?” paneline geçildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSOTAM Divan Başkanı Irmak Aslan moderatörlüğündeki panelde konuşan Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, mevzuat bakımından arabuluculuğun Türkiye’de 2013 yılında başladığını söyledi. Türkiye’nin tarihinde arabuluculuğun ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Durmuşoğlu, ‘Uzman Arabuluculuk’ sistemine yakında yeni alanların dahil edileceğini ifade etti. İş dünyası temsilcilerinin de memnun olduğu uzman arabuluculuk sisteminin farklı alanlarda kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Durmuşoğlu, “İş dünyamızın da talepleri doğrultusunda farklı alanlarda uzmanlık sistemini devreye alıyoruz. 1 yıl boyunca 12 ayrı başlıkta modül yazılıyor. Bankacılık, inşaat, finans, enerji, sağlık, sigorta, fikri ve sinai haklar ile aile gibi farklı alanlarda uzman arubuluculuk modeli yakında başlayacak. Bizler arabuluculuk sisteminin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde faydalanılmasını hedefliyoruz. Uzman arabuluculuk ilk olarak tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda yapılacak. Kısa bir süre sonra söz konusu diğer alanlarda da kullanılabilecek” dedi.

“Arabuluculara tahkim hakemi yolu açılmasını istiyoruz”

Irmak Aslan, “Arabulucuların ve arabuluculuk merkezlerinin tahkim hakemi ve tahkim merkezi olarak da çalışması, arabuluculuğu olduğu gibi tahkimi de güzel bir yere taşıyacaktır” değerlendirmesini yaptı. Programın ikinci bölümünde “Dünyadaki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Uygulamaları” konusu ele alındı.