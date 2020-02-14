Araklı’da fındık budama seferberliği

14 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



Konusunda uzman olan Keşap Fındık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından fındık bahçelerinde tatbiki olarak gösterilecek budama işleminin ilki, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi’ye ait arazide 4 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek.



Araklı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Solmaz, bilinçli budama işleminin ilkinin Yolgören Mahallesinde yapılacağını belirterek, 5 Şubat Çarşamba günü Yalıboyu ve Yıldızlı, 6 Şubat Perşembe günü ise Pervane ve Taşönü mahallelerindeki bahçelerde gerçekleştirileceğini açıkladı.



Hüseyin Solmaz, Yolgören mahallesindeki budama uygulamasının saat 14.00’da, diğer günler ise sabah saat 10.00 ile öğleden sonra 14.00’de yapılacağını da belirterek, isteyen üreticilerin budama eğitimlerine katılabileceklerini bildirdi.(