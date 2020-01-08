Arap iş insanları MÜSİAD Bursa’da buluştu

08 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Programa; MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri ile Bursa’dan ve yurtiçinden olmak üzere çok sayıda Arap iş adamı katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, İslam coğrafyası ile olan mevcut ticari ilişkilerimizi geliştirme adına daha çok çalışmak gerektiğini ifade etti. Alpay şunları söyledi: “Arap iş adamları ile MÜSİAD üyelerimiz arasında yeni iş fırsatları oluşturmak, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına buradayız. Birbirimize projelerimizi tanıtacağız, birebir görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bursa’da yaptığımız bu toplantının benzeri, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa’da da düzenlendikten sonra seçilen projeler, 14 Mart’ta İstanbul’da yapılacak 2. Türk-Arap İş Zirvesi’nde daha geniş bir kitleye tanıtılacak.”

Birlikte hareket etme kabiliyeti vurgusu

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (International Business Forum - IBF) Başkanı Erol Yarar ise, “Bursa gibi, Arap iş adamlarının yoğun olduğu bölgelerde, MÜSİAD üyeleri ile Arap iş adamlarımızı bir araya getirmek, tanıştırmak, iş bağlantıları yapmalarına olanak sağlamak adına yılda bir kez bu çalışmayı sürdürüyoruz. İslam âleminin en büyük sıkıntısı, kurumsal olarak iş birliği yapma kabiliyetidir. Bizler de bu eksikliği giderme adına çalışıyoruz. Çünkü sosyal olsun iktisadi olsun birlikte hareket etmek zorundayız. Kabiliyet açısından Amerikalı’nın veya İngiliz’in Yemenli Türk’ten farkı yok. Ama bizden bir amazon bir alibaba çıkmıyor. Çinliler bizden daha mı akıllı? Onun için birlikte hareket etmekle mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Arap iş adamlarının Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunacağına dikkati çeken Yarar, hedeflerinin Türk iş adamları ile Arap iş adamlarını birlikte yatırım yapmaya ve ihracat yapmaya teşvik etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların yanı sıra, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Altan tarafından, 18-21 Kasım 2020’de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan MÜSİAD Expo’nun tanıtımı yapıldı.

Programda ayrıca Türk iş adamları ve Arap iş adamları proje sunumu da gerçekleştirdi. Program Arap iş adamları ile Türk iş adamları arasındaki B2B görüşmeler ile sona erdi.