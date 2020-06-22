Ardeşen’de deniz kafes projesine protesto

22 Haziran 2020

YURT HABERLER

Protesto amaçlı sandal ve balıkçı motorları ile denize açılan vatandaşlar, Ardeşen’de gerçekleşmesi planlanan ‘Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi’; kıyı balıkçılığı, yüzülebilir alan ve henüz gelişmekte olan su sporlarını engelleyeceği ve Turizm faaliyetlerinin yapılacağı tek alanın zarar göreceğini savundu.

Projenin gerçekleşeceği alana alternatif bir alan olamadığını dile getiren Ardeşen Kent Konseyi Başkanı Sevilay Yanılmaz, “Şirketin Ardeşen’in dışında denizde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesi için birçok alternatif alanı var. Ardeşen’in 10 yıllık kalkınma planında bölgenin turizm faaliyetlerinin desteklenmesinden söz edildiği, bölgede İkamet eden insanların görüntü kirliliğinden şikayetçi olması nedenleri ile anılan projenin öncelikle yerine aşağıda sıraladığımız gerekçelerle itiraz ediyoruz” dedi.

Projeyi denize açılarak protesto eden balıkçılara ilçe ve çevre ilçelerden su ürünleri kooperatifleri, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, Ziraat Odası, Şoförler Odası, Ardeşen Vakfı, Kent Konseyi Derneği, Mahalle Muhtarları Derneği, yurt genelinde faaliyet gösteren Ardeşen Dernekleri, Doğa Sporları Kulüpleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.