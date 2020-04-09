09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

ORTAR A.Ş.'nin büfeleri aracılığıyla satışı gerçekleştirilen arı ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Altınordu ilçesinde iki noktada satışı yapılan arı ürünleri, bireylerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmesinin yanında yerel ekonomiye de önemli katkıda bulunuyor.

“Arı ürünleri bağışıklığı güçlendiriyor”

Arı ürünlerine ilginin son dönemde arttığını belirten ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, “Arı ürünlerinin son günlerde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Arı ürünleri bağışıklık sistemimizi güçlendirmesinin yanında insan üzerinde birçok önemli etki yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kurulan ORTAR A.Ş. kurulduğu günden itibaren ilimizde önemli bir eksikliği de gidermiş oldu. Tamamen şehrimizde gezgin arıcılarımız tarafından üretilen arı ürünleri, ORTAR büfeleri aracılığı ve Büyükşehir Belediyesi kalitesi ile vatandaşlara sunuluyor. Büfelerimizde son dönemde büyük rağbet gören arı ürünlerinde indirim kararı aldık. Aldığımız bu karar neticesinde tüm arı ürünlerinde yüzde 10 indirim uygulayacağız. İlimize hayırlı olsun” dedi.

“Arı ürünleri hijyenik ortamda satışa sunuluyor”

2013 yılında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün yaptığı araştırmaya da dikkat çeken Eser, “2013 yılında enstitüde yapılan bir araştırmada bağışıklık sistemine zarar veren virüslere karşı özellikle propolisin çok faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda ORTAR A.Ş. olarak hem ilimiz arıcılığını desteklemek hem de arı ürünlerini vatandaşlarımız ile buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde kurduğumuz satış noktalarında vatandaşlarımız tüm arı ürünlerini rahatlıkla ve hijyenik ortamda bulabilirler” diye konuştu.