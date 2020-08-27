Arı yetiştiricilerinden tüketiciye "belgesiz üretim" uyarısı

27 Ağustos 2020

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde artan arı ürünleri tüketimiyle merdiven altı ve belgesiz üretimin de çoğaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu dönemde işletme belgesi bulunmayan ve nerede üretildiği belli olmayan ürünlerden kaçınmalı." dedi.

Şahin konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, salgın nedeniyle arıcılık sektörü üretiminde aksama olmadığını, yetkililerin de arıcıların üretim yapması konusunda her türlü kolaylığı sağlandığını söyledi.

Salgın döneminde dünyada arı ürünlerinin yoğun rağbet gördüğünü ifade eden Şahin, "Özellikle bizim balımız, propolisimiz, polenimiz ve arı sütümüz ciddi rağbet gördü. Şu anda piyasada bu ürünlerin kalmadığını söyleyebiliriz. Herkes gerek arı sütü gerek propolis konusunda arayış içinde." diye konuştu.

Piyasada geçen yılki balların tükendiği bilgisini veren Şahin, yeni üretilen arı ürünlerinin de piyasaya sunulduğunu bildirdi.

Markalı ballar gönül rahatlığıyla alınabilir

Şahin, piyasada birçok yerde çeşitli balların satıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi sürecinde artan arı ürünleri tüketimiyle merdiven altı ve belgesiz üretim de çoğaldı. Vatandaşlarımız bu dönemde işletme belgesi bulunmayan ve nerede üretildiği belli olmayan ürünlerden kaçınmalı. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal alırken merdiven altı ürünler insan sağlına zarar verebilir. Bizim birliklerimiz analizli bal satıyorlar. Vatandaşlarımız, birliklerimizden olduğu gibi marketlerden ve mağazalardan markalı balları gönül rahatlığıyla satın alabilirler."

Arı ürünlerinin güneşe maruz kalmaması gerektiğine işaret eden Şahin, şüpheli görülen ürünlere ilişkin il veya ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bal fiyatları yükseldi

Bu yıl olumsuz hava şartlarından dolayı bal üretiminde düşüş olabileceğini belirten Şahin, iç tüketimde herhangi bir sorun yaşanmayacağını ancak bal ihracatının geçen yıla göre azalabileceğini söyledi.

Şahin, arıcılık maliyetlerinin arttığına da dikkati çekerek, arı ürünleri fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 arttığını kaydetti.

Ziya Şahin, arı ürünleri fiyatlarının çok yüksek olmadığını, artışların maliyetlerdeki yükselişten kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA