Arıman Makine Hırdavat, dünya markalarını son kullanıcılarıyla buluşturuyor

29 Mayıs 2020

Arıman Makine Hırdavat; Dalgakıran Kompresör, Yale-Pfaff kaldırma ekipmanları, Koçel Çelik çalışma tezgâhları, Milwaukee yüksek performanslı el aletleri, Netlift taşıma ekipmanları, Craft tezgâh makinaları gibi sektöründe dünya lideri olan markalar ile firmalara endüstriyel çözüm ortaklığı sunuyor. Arıman Makine Hırdavat Genel Müdürü Serhan Arıman, 1969 yılında Nihat Arıman tarafından ‘Arıman Ticaret Evi’ olarak kurulan ve bu sene 50’inci yılını kutlayan firmalarının endüstriyel hırdavat malzemeleri, kompresörler, taşıma ve istifleme makineleri ile tezgah makineleri konusunda yerel bayilik sistemi ile çalıştığını ifade etti. Firmalarının, 2020-2021 yıllarında yüzde 25 seviyelerinde büyüme hedefi olduğunu söyleyen Arıman, “Güney Marmara Bölgesi’nde Ar-ge’si ve üretilmesi planlanan yerli otomobil projesi endüstri sektöründe yer alan her firma gibi bizleri de heyecanlandırıyor. Biz de otomobil üretim hatlarında kullanılacak taşıma sistemleri ithalatçısı olarak TOGG Yerli otomobil üretimin bir parçası olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin vizyonunu genişleten bu proje yan sanayisinden tedarikçisine kadar yüzlerce firmaya basamak atlatıp dünya ticaretinde en üst lige çıkaracağına şüphemiz yok. Bu konuyla ilgili sahada ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca 2008’den beri faaliyette olan online alışveriş sitemiz www.arimanshop.com ile dijital platformda da çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.



Eskişehir’de 400’ün üzerinde firma ile çalıştıklarını ve 30 bini aşkın ürün çeşidine sahip olduklarını ifade eden Arıman, “Firmamızı büyüyen, gelişen endüstrimizle paralel olarak sektörün ihtiyacı olan her türlü makine ve hırdavat ürününü tedarik ederek, kaliteyi esas alan hizmet anlayışımız ve müşterilerimizin desteği ile bugünlere taşıdık. Bugün firmalara sadece ürün satmıyor, verimli sonuçlar alabileceği destekleri vererek satış öncesi ve sonrası destekte bulunarak bir hizmette fark yaratmaya çalışıyoruz.Kaldırma, istifleme ürünleri ile ilgili mühendislik hizmeti veriyoruz, projeler yapıyoruz. Sektöründe lider dünya markalarını müşterinin hizmetine sunuyoruz. Endüstriyel sektörde sadece satış yapmak değil çözüm ortağı olmak bizim ana önceliğimiz” ifadelerini kullandı.



2018’de dövizdeki artış ve sonrasında yaşanan ekonomik durgunluğun 2019 yılında da devam ettiğini aktaran Serhan Arıman, şirket olarak ekonomideki bu durgunluğu fırsata çevirmek için daha geniş bir sahada, yelpazeyi açarak bölge bayilikleri ve ithalat markalarıyla birlikte ihracat yapan firmalar ile iletişime geçtiklerini ve ticari faaliyetlerini büyüttüklerini belirtti.