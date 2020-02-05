Arıtılmamış atık suların çevreye sızması önlenecek

05 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Plaza 16’da düzenlenen projenin tanıtım toplantısına; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, Floteks Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, projenin Alman paydaşları Rostock Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdallah Nassour ile GreenLife ve Bergmann firmalarının satış temsilcileri Sebastian Jacob ve Matthias Baldau Akademik Odaların Başkan ve temsilcileri ile çok sayıda BUMİAD üyesi ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, “Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz ortak çalışmayı, bu toplantıyla kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli ve örnek bir çalışmaya imza attık. Bu tarz projelerin tüm Nilüfer’e ve Bursa’nın diğer ilçelerine örnek olmasını arzuluyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak çevre adına değerli bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “AB çevre politikaları dikkate alınarak hazırlanan Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili çalışmalara 2017 yılında başladık. Proje Alman Hükümetinin hibe desteği kapsamında 3 Alman firması ve ülkemizdeki Floteks firmasının işbirlikleriyle gerçekleştirildi. Bu ortaklığın Bursa’da bir ilk olarak Nilüfer’de yer almasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu tesisle arıtılmamış atık suların çevreye sızması veya tahliye edilmesi engelleniyor. Böylece su kirliliğinin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki etkilerini de azaltıyoruz” diye konuştu.

BTSO ve Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Projenin Alman paydaşlarını Bursa’da ağırlayan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir ve BUMİAD üyeleri, nezaket ziyaretleri kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'le de bir araya gelerek, proje hakkında bilgiler verdiler. Kuzugrup Doğu Arıtma Tesisi'ni de ziyaret eden heyet, BUSKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Alaattin Güngördü ve yetkililerden arıtma tesisi ve burada kullanılan sistemler hakkında bilgiler alarak, tesislerde incelemelerde bulundu.