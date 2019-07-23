Arsin OSB’ye İranlı yatırımcı

23 Temmuz 2019

DÜNYA/TRABZON

Mevcut yatırımlara eklenen yeni yatırımlarla her geçen gün daha da büyüyen ve yabancı yatırımcılara da ev sahipliği yapan OSB’de, yeni bir yatırım için imzalar atıldı. OSB müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, İRT Uluslararası Ticaret şirketinin yetkilisi Fahimeh Ahmaddoust ve Terpa Elektronik’in yetkilisi Hasan Kale katıldı.

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Erkut Çelebi, Arsin OSB’ye yatırım yapacak tüm firmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Yatırım gerçekleştiren İRT Uluslararası Ticaret firmasının, OSB’de gıda ürünleri üretimi alanında faaliyet göstereceğini dile getiren Çelebi, “Gerek konumu gerekse tamamlanmış altyapı ve üst yapı hizmet birimleriyle Arsin OSB gözde bir yatırım merkezi haline geldi” dedi.