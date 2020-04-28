Art Rulman pandemiye rağmen üretime kesintisiz devam ediyor

28 Nisan 2020

DÜNYA- KONYA

Türkiye’de bulunan iki rulman üreticisinden biri olan ve 2008 yılında ‘Konik Makaralı Rulman’ ile üretime başlayan Bera Holding’e bağlı Anadolu Rulman AŞ, koronavirüs salgınına rağmen üretimini sürdürüyor.



Anadolu Rulman A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tepe, bu zorlu süreçte üretimin kesintisiz devamı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Tepe yazılı açıklamasında alınan tedbirleri şöyle sıraladı;



“Dünya ve Türkiye ekonomisi pandemi nedeniyle son derece zor bir dönemin içinden geçmektedir. Bütün önceliğimiz bir taraftan çalışanlarımızın sağlığını korurken, diğer taraftan ülkemiz adına stratejik öneme haiz rulman üretimine devam etmek olmuştur. Üretimde güncel teknolojiyi, uzmanlığı, sürekliliği ve sürdürülebilir kalite yaklaşımını bütünleştiren Anadolu Rulman A.Ş., ülkemiz ve müşterilerimiz için bu misyon ile hizmet etmeye devam ediyor.”



Türkiye’de ve Dünya’da tüketilen rulmanların yaklaşık yüzde 70’e yakını Bilyalı Rulmanlar olduğunu aktaran Tepe sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye’de kayıtlı Rulman piyasasının büyüklüğü 700 Milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Pandemi başta olmak üzere, birçok zorluğa rağmen Türkiye Rulman piyasasının 2020 yılında %10’un üzerinde büyüme göstereceği beklenilmektedir. ART olarak bilyalı rulman üretiminde Türkiye’nin iki üreticisinden biri olma gururunu paylaşıyoruz. Dünya Rulman Piyasasının yaklaşık 96 Milyar dolar seviyelerine ulaştığı düşünüldüğünde, 2020 yılında bu pazarın küresel ölçekte ortalama %7 civarında büyümesi öngörülmektedir. Salgın öncesinde de konuşulmaya başlanan resesyon beklentisi ve Covid-19 pandemisinin tüm Dünya üzerindeki sarsıcı etkileri sebebiyle başta küresel ekonomi, Avrupa ekonomisi ve ülkemizde şüphesiz pazar büyüme tahminleri yeniden değerlendirilecektir. Türkiye’nin Dünya rulman piyasasındaki konumu ise yurt içindeki ithalat-ihracat dengesizliğine rağmen her yıl yükselmektedir.”



Son dönemde Türkiye rulman sektöründe tedarik sisteminde önemli değişimlerin olduğunu aktaran Fatih Tepe; “Sanayideki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler sebebiyle rulman son kullanıcıları çok daha bilinçlenmiştir. Marka ve/veya fiyat odaklı rulman tedariki yerine artık ihtiyaç ve kalite odaklı rulman talep edilmeye başlanmıştır. Müşteri nezdindeki bu vb. gelişmeler rulmanların daha bilinçli kullanılmasını ve üründen birim-maliyet olarak maksimum fayda elde edilmesini sağlamaya başlamıştır. Tedarik sistemindeki bu yöndeki değişiklik rulman ömrünü arttırdığı gibi, rulman kullanılan sistemlerin de ömrünü, kalitesini ve marka değerini arttırmaktadır” dedi.



“Bu salgın sürecinde holdinge bağlı şirketler olarak Covid-19 ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştık. Çalışanlarımızın sağlığını odağımıza alırken eş zamanlı olarak üretimin devamı noktasında büyük çaba sarf edilmiştir. Fabrikalarımızda, Sağlık Bakanlığımızın talimat ve önerilerine ilaveten holding merkezinde kurulan ‘Salgın Koordinasyon Birimi’nin yönlendirmeleri ile tam bir eşgüdüm sağlanmıştır. Çalışanlarımızı bu hastalıktan azami seviyede korumak önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede çalışanlarımızın periyodik muayeneleri, çalışma alanlarının düzenli dezenfektasyonu, tüm koruyucu ekipmanlarının temini ve ilave birçok tedbirin uygulanmasında büyük bir disiplin geliştirmiş durumdayız” diyerek sözlerini tamamladı.