Artemis Halı, Domotex fuarına katıldı

07 Mayıs 2018

EVİN TAHİNCİOĞLU

GAZİANTEP- Dünyanın makine halısı üretim merkezi Gaziantep’te düzenlenen Domotex Turkey’de Artemis Halı yeni lineları ile birlikte 27 koleksiyon, toplam 280 desen sergiledi. Dünyaca ünlü tasarımcılarla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekleyen Artemis Halı, İngiliz halı tasarımcısı Luke Irwin ile yaptığı işbirliğiyle ürettiği halıları da ilk kez tüketici ile buluşturdu.

Domotex Türkiye 2018 ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Artemis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası’nın (GHO) desteğiyle gerçekleşen Domotex Turkey, sektör liderlerini bir araya getirdi. Fuar’ın Türkiye halıcılık sektörünün üretim teknolojisini göstermesi açısından da büyük avantaj olduğunu düşünüyoruz. Merkezi Gaziantep’te 2012 yılında kurulan Artemis Halı olarak biz de tüm koleksiyonlarımızı tanıttık. Artemis Halı, yeni ve genç bir marka olmasına rağmen gerek kalitesi, gerek geniş ürün yelpazesinin genişliği ile bu kısa sürede çok hızlı bir ivme kazandı. Beş yılda 5 milyon euroluk yatırım ile bu markayı ilmek ilmek büyüttük. Gaziantep’te 25 bini açık olmak üzere toplam 36 bin metrekarelik fabrikada üretim yapıyoruz. Türkiye genelindeki ana bayimiz ile bin 500’ün üzerinde noktada Artemis Halı satılıyor. Bizim için hem yurtiçi hem yurtdışı açısından son beş yıldır geçen en iyi fuar oldu. Bu yıl da Domotex Turkey’de halılarımız çok ilgi gördü, hali hazırda yürüttüğümüz işbirliklerini güçlendirirken yeni iş bağlantıları da yapmış olmaktan çok mutluyuz. Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü ve heyetlerinin standımızı bizzat ziyaret ederek, ürünlerimiz ile ilgilenmesi ve yaptığımız ürünleri beğenmesi bizi gururlandırdı” dedi.



Fuara katılım oldukça fazla olduğunu belirten Batallı, “11 ülkeden 195 firmanın yer aldığı, dört gün süren Fuar’a 10 bine yakın ziyaretçi geldi. Fuar bu yıl 89 ülkeden 11.951 ziyaretçi ile bizlerin yeni iş bağlantıları için önemli imkanlar sağladı. Ekonomi Bakanlığı ve Ortadoğu Anadolu Halı İhracatçıları desteği ile düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında Rusya, Kanada, Bulgaristan ve Kırgızistan’dan satın alma heyetleri ile yeni işbirlikleri geliştirdi. Mevcut müşterilerimizden yüklü siparişler aldık, yeni müşteriler aramız katıldı. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri ile daha iyi bir anlaşma ve buluşma fırsatımız oldu. Yalnızca katılımcılar açısından değil, ziyaretçiler açısından da uluslararası bir platformu oluştu diyebilirim” diye konuştu.

Hem üretimi hem de istihdam rakamı ile Gaziantep’in ve Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayan Artemis Halı olarak dünyaca ünlü tasarımcılarla yaptığı çalışmalara bir yenisini eklediklerini belirten Batallı, “İngiliz halı tasarımcısı Luke Irwin işbirliğiyle ürettiğimiz halıları Domotex Turkey’de ilk kez tüketici ile buluşturduk. İngiliz Kraliyet ailesi, Barack Obama, U2 üyeleri, Rolling Stones, gibi ünlü kişilere özel koleksiyon halı tasarlayan Luke Irwin, orijinal mozaik desenli halı tasarımlarıyla ses getirmiş biri... En kısa zamanda tüm Türkiye’de bu özel line'ımızın da satışı başlayacak. Artemis Halı olarak Türkiye’de ve dünyada müşterilerinin beklentilerini karşılayan, müşteri ilişkilerinde sonsuz güven içerisinde ve ihtiyaçların sürekli farkında olan, gelişim odaklı, kaliteyi sürekli arttıran, son teknolojiyi ve dekorasyon trendlerini yakından takip ederek farklılık oluşturan lider bir firma olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye ekledi.