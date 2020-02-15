Asansör Test Merkezi ile öz kaynak Türkiye’de kalıyor

15 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından asansör sektörünün test ve muayene hizmetlerinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltma hedefiyle Bursa’ya kazandırılan Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi Türkiye’ye model oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2019 Temmuz ayında protokolün gerçekleştiği test ve muayene merkezini, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz ziyaret etti. BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök tarafından ağırlanan Bozdemir, test ve muayene alanı hakkında bilgiler aldı.

Yakın coğrafyaya hitap edebilecek potansiyele sahip

Genel Müdür Bozdemir, test ve muayene hizmetinin asansör sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın asansör sektörüne yönelik gerçekleştirdiği test ve muayene hizmetinin firmalara önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Bozdemir, merkezin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Bozdemir, projenin yakın zamanda sadece Türkiye’nin değil, yakın coğrafyanın da çekim merkezi olabilecek tesislerinden birisi olacağını vurguladı.

“Asansör testinde akla sadece MESYEB geliyor”

Bozdemir, sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda hayata geçen merkezin başarılı bir proje olduğunu ifade etti. Test ve muayene merkezinin sektörde Türkiye’deki milli markaların oluşmasına da katkı sağlayacağını dile getiren Bozdemir, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından vizyoner bir projeye imza atıldı. Bu merkez ilerleyen dönemlerde önemli bir marka olacak. Artık asansör denetimi dendiği zaman akla sadece BTSO MESYEB gelecek. Firmaların marka değerine de güç katacak olan bu merkez, Bursa ve Türkiye için büyük bir şans. Atılan adımlar sayesinde bu merkez yakın gelecekte daha güzel sonuçlar ortaya çıkaracaktır.” dedi.

“Öz kaynak Türkiye’de kalacak”

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarının detaylı testlerinin akredite koşullarda yalnızca yurt dışında yapıldığını söyledi. ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin asansör güvenlik aksamlarının test edilebileceği önemli bir merkez olduğunu kaydeden Karakök, “Ülkemizde asansör güvenlik aksamlarının niteliğini ve kalitesini ölçecek ve geliştirecek bir laboratuvar bulunmuyor. Bu proje ile yurt dışında yapılan testlerin 3’te 1’i maliyetle Türkiye’de daha kapsamlı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Böylece öz kaynaklarımızın yurt içinde kalması sağlanacak. Projeye desteklerden dolayı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan Karakök, test ve muayene merkezinin asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız regülatörü, tampon, raylar ve asansör motorlarının ayrı ayrı test edilebileceği gibi asansör parçalarının tümleşik olarak da test edilebileceği ilk laboratuvar olduğunu da sözlerine ekledi.