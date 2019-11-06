“ASELSAN ile iş birliğine hazırız”

06 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSABSİAD dernek merkezinde gerçekleşen toplantıda, sanayide dijitalleşme ve kaynakların verimli kullanımı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye’nin lokomotif kurumu olan ASELSAN’ın kendi alanında dünyanın en önemli firmalarından biri olduğunu ve bu kurumla iftihar ettiklerini söyleyen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DOSABSİAD’ın faaliyetleri ve Bursa’nın sanayideki gücüyle ilgili de konukları bilgilendiren Çevikel, Bölge sanayicileri olarak ASELSAN ile iş birliği için hazır olduklarını belirtti.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Baran Ruhi de, kadınları önemli makamlarda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken DOSABSİAD’ı ve bölgeyi daha katma değerli yapacak projeleri hayata geçirebilecek projeler için iş birliklerine açık olduklarını sözlerine ekledi. Ruhi, ASELSAN’ın savunma sanayinde ve ülkenin güvenliği anlamında önemli bir rol oynadığını da ifade etti.