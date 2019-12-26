Asil Çelik, 2244 Sanayi Doktora Programı’na dahil oldu

26 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın önde gelen firmaları arasında yer alan Asil Çelik Tic. San. A.Ş., BUÜ’nün yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne 3 makine mühendisliği ve 1 bilgisayar mühendisliği alanından olmak üzere toplam 4 doktora öğrencisi ile destek verdi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Asil Çelik Genel Müdürü Dr. Osman Kılavuz arasında imzalanan protokolle toplam 4 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktorasını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Asil Çelik Genel Müdürü Dr. Osman Kılavuz, “Sorunlarımızı ancak üniversite ile işbirliği yaparak çözebileceğimize inanıyorum. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman, sanayi ile üniversitelerin iç içe olduğunu görürsünüz. Tüm projelerin üniversitelerle birlikte yürütüldüğünü görürsünüz. Ancak biz daha üniversite ile bir proje geliştiremedik. Bizi 2244 Sanayi Doktora Programı’na dâhil ettikleri için Rektörümüze ve Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Karpat hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.