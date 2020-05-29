ASKON, 1 milyon maske dağıttı

29 Mayıs 2020

KAYSERİ/DÜNYA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, kurum ve kuruluşları ziyaret ederek maske dağıtımına Orman Bölge Müdürlüğü ile devam etti. Ziyareti başkan yardımcısı Serkan Derebaşı ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Şahin yaptı. Serkan Derebaşı yaptığı konuşmada “ASKON Türkiye genelinde dernekleşmiş, kamu yararına faaliyet gösteren 20 yılı aşkın süredir faal olan bir kuruluştur. Bizlerde Kayserimize ve ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Türkiye genelinde 1 milyon maske dağıtımı yapılırken bizlerde Kayserimizde elimizden geleni sergileyip yükü omuzlayarak maskelerimizi ihtiyacı olan kurumlarımıza takdim ettik. Bugün Orman Bölge Müdürümüz İsa Gün’ü ziyaret ettik. Kendileri ile memleketimizin faydasına işler yapmak adına önemli bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin Erciyes’e 4 bin fidan diktiğini öğrenmek bize gurur verdi. Bugün dikilen fidanlar 10 yıl sonra ormana dönüşecek ve memleketimizde güzel bir görüntü olacak. Kendilerine yapmış oldukları hizmet için teşekkür ederiz” dedi. Selçuk Şahin ise orman faaliyetlerinin önemini vurgularken “Ülkemizin kuzeyi ve güneyi oldukça ağaçlık alanlar. Buraları gezdiğimiz zaman İç Anadolu insanı olarak imreniyor ve öykünüyoruz. Bu anlamda bölge müdürlüğümüze ve ağaç sevdalılarına çok iş düşüyor. Bizler müdürümüze her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kendileri de Kayseri ve civarındaki faaliyetlerini bizlere aktardılar. Bizi son derece nazik karşıladılar. Bu ülkeyi sevenler olarak ortak paydada hareket etmenin gururunu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise çalışmalardan bahsederek “Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde, Nevşehir’i kapsayan bir alanımız var. Diğer illere nazaran ormanın az olduğu bir yerdeyiz. Devletimizin orman yapılabilir dediği her alan için çaba sarf ediyoruz. Erciyes’i ağaçlandırdık. Yeni yeni ağaç olmaya başladıklarını görüyoruz. Hedefimizde Erciyes’i, Develi’yi öncelikli olarak ağaçlandırma hedefimiz var. Doğusundan batısına her alanın güzel görünmesi için gayret sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.